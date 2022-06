Ako se ostvare prognoze, cijene goriva idućeg će tjedna vjerojatno opet rasti, ali ovaj puta - drastično. Ako bi se korekcija primijenila danas, Eurosuper bi rastao za 71 lipu i bio 14,20 kuna po litri, dok bi dizel porastao za gotovo kunu i pol te bi bio 14,52 kune.

Podsjetimo, Vlada je prošli ponedjeljak smanjila trošarine i marže i korekciju cijena pomaknula sa jednog na dva tjedna, no barel nafte na svjetskim tržištima i dalje nezaustavljivo raste, a to se onda reflektira i na domaće cijene goriva.

Koliko još mogu trošarine ići dolje?

I ministar financija Zdravko Marić je u petak komentirao najavljeno poskupljenje goriva. Rekao je da je Vlada do sada dva puta reagirala smanjenjem trošarina te da je preostali prostor za daljnje snižavanje trošarina dosta limitiran europskim direktivama. Za dizel je preostalo 20 lipa po litri, a za benzin 36, 37 lipa.

Na istom tragu je govorio i ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.

“Na cijene naftnih derivata na globalnom tržištu nitko ne može utjecati pa ni Hrvatska. Prošli i ovaj tjedan cijene naftnih derivata su išle prema gore. Mi ćemo pričekati danas da vidimo kad se zatvori trgovanje, preko vikenda ćemo napraviti kalkulacije i onda ćemo donositi odluke početkom sljedećeg tjedna”, rekao je Filipović odgovarajući u Jakovlju na pitanja novinara je li Vlada spremna ponovno reagirati na rast cijena naftnih derivata.

Na upit može li se očekivati novo smanjenje trošarina, odgovorio je kako će se razmotriti sve opcije.

“Vidjet ćemo preko vikenda, razmotrit ćemo apsolutno sve opcije. Što se tiče trošarina, postoji prostor kada govorimo prvenstveno o benzinu, smanjenje može biti još 36 lipa, kod dizela 16 lipa kako bi dosegli minimalnu razinu prema europskim direktivama. Živimo u neizvjesnom vremenu, sve opcije su otvorene, stalno pratimo situaciju i kada vidimo kakva je situacija donosit ćemo odluke”, istaknuo je i zaključio: 'Radit ćemo sve što je u našoj moći kako bi pomogli našim sugrađanima i gospodarstvu, kao što smo to radili i do sada. Stvarno su sve opcije na stolu, živimo u neizvjesnom vremenu i učinit ćemo sve što je u našoj moći da svima bude bolje, odnosno da se ovi inflatorni udari ublaže koliko je to moguće'.

Brutalno: Usporedba sa cijenama od prošlih godina

Malo smo usporedili cijene benzina i dizela kakve će vjerojatno osvanuti u idući utorak sa onima koje su bile prethodnih nekoliko godina i rezultati su šokantni.

Dakle, 26. svibnja 2020. godine cijena litre Eurosupera 95 iznosila je 8,52 kune, što znači da je prosječni spremnik od 50 litara koštao 426 kuna. Idućeg utorka ista količina benzina koštat će 710 kuna. Znači, razlika će iznositi 284 kune!

S druge strane, litra Eurodizela je u svibnju 2020. koštala 8,14 kuna, odnosno za prosječni spremnik od 50 litara dizela trebalao je izdvojiti 407 kuna, a idući utorak puni prosječni spremnik koštat će astronomskih 726 kuna. Dakle, razlika će iznositi nevjerojatnih 319 kuna!

Pogledajte kako su se kretale cijene Eurosupera i Eurodizela u zadnje četiri godine.