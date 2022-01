Premijer Andrej Plenković proteklog je petka boravio u Zadru, na 29. obljetnici akcije Maslenica. Dobrodošlicu mu je na svoj način, u komentarima na jednom zadarskom portalu, zaželio 72-godišnji Mladen Ćustić iz Briševa.

Napisao je da "njega (misleći na premijera op.a.) i njegove poltrone treba dočekati pokvarenim jajima". Usput je dodao da "nitko nije toliko ponizio i izdao Hrvate", 'komplimentirajući' premijeru s "narcisoidni jadnik". Nakon toga, na vrata mu je pokucala policija.

"Pročitao sam na nekom portalu da premijer Plenković dolazi u Zadar i poslao taj komentar. A onda su oko 12:30 sati u petak po mene došla dvojica policajaca i odveli me na policiju. Usput, nisam cijepljen, ali me nitko to nije ni pitao niti tražio COVID potvrdu. Na policiji sam bio od 12:30, a pred sutkinju su me doveli predvečer. Na kraju su u tom optužnom prijedlogu tražili 30 dana pritvora i da me se zadrži dok premijer ne napusti područje Zadra. I sad sam ja opasnost za predsjednika Vlade sa svoje 72 godine, a u životu sam platio jednu kaznu za krivo parkiranje!? Ako će to riješiti sve hrvatske probleme, pa i onih pet milijardi za Banovinu, neka tako i bude, neka me zatvore, ali žalosno je da se ovakve stvari lome preko mojih leđa", rekao je Ćustić u razgovoru za Zadarski.

Policija korektna, sutkinja se smijala

Objasnio je da se slično postupalo u nekim prošlim vremenima. "Dok je bio Tito, ljude su zatvarali kada bi dolazio, ali sada ovakva ponašanja treba zaustaviti", tvrdi on i opisuje što se događalo u policijskoj postaji.

"Kad sam došao tamo, prva optužnica je bila - prijetnja. Ja sam ih pitao - kakva prijetnja? Ako nađete da sam napisao da ga treba 'gađati' ili 'bacati na njega', to je prijetnja, a ja sam napisao 'dočekati' pokvarenim jajima. U policiji su me zadržali do 19 sati, nisam pio vode niti pojeo ništa cijeli dan, dok me nisu vratili kući. Sutkinju sam molio da me zatvore, u kondiciji sam i nije mi problem. Ona se smijala na to", dodao je Ćustić za Dnevnik.hr.

Istaknuo je da su policajci bili korektni te im zahvalio na postupanju. "Što se tiče policajaca, imam samo riječi pohvale. Ja im se zahvaljujem na pristojnosti. Imam i jedno novo saznanje - policija je uz narod. Ono što mi mislimo, što misli narod, to misli i policija. To je poruka ministru Božinoviću", istaknuo je.

'Valjda mogu reći što mislim'

Naglasio je da je komentar o Plenkoviću napisao instinktivno. "Plenković maltretira hrvatski narod zadnjih šest godina. Radio sam za Hrvatsku više od 40 godina, on ju ponižava. Otišlo nam je 400 tisuća ljudi koji se neće vratiti, ja za dvije godine možda neću imati mirovinu", rekao je Ćustić.

Dodao je da pod pojmom "narcisoidnog jadnika" ne misli na Plenkovića osobno, već na premijera koji na narcisoidan način vodi državu.

"On je javna osoba i svi ga mi plaćamo. On bi trebao korigirati svoje ponašanje i naviknuti se na kritiku i komentare svog rada. Uostalom, živimo li u demokraciji ili diktaturi? Je li demokracija ako ne možemo govoriti ono što mislimo? Narcisoidnost nije opasna ako nisi na nekom položaju, to je odavno poznata stvar. Plenkovića šest godina gledam na TV i vidim neiskrenost i muljanje, ali on je predsjednik naše Vlade i njegovo ponašanje i odluke utječu na život svih nas. Svi ga mi plaćamo, od moje mirovine mu dajem 750 kuna. Pa valjda mogu reći što mislim?! Premijer koji ne čuje svoj narod i koji ne može čuti kritiku na svoj rad je nametnuti premijer", zaključio je Ćustić kroz smijeh pozvavši premijera na "dvoboj" na livadi.