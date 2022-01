Zadarska je policija privela 72-godišnjaka iz Briševa, jer je prijetio premijeru Andreju Plenkoviću. Muškarac je na Facebooku jednog zadarskog portala, ispod objave o Plenkovićevu dolasku na obilježavanje 29. obljetnice akcije Maslenica komentirao da ga "treba dočekati pokvarenim jajima, njega i njegove poltrone”.

Dodao je i "da nitko toliko nije ponizio i izdao Hrvate" te ga nazvao "narcisoidnim jadnikom". Policija smatra da je muškarac svojim komentarom vrijeđao i omalovažavao premijera, ali i narušio javni red i mir, piše 24sata. Stoga smatraju da je počinio prekršaj iz članka 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Nije jedini uhićen?

O svemu se, ponovno na Facebooku, oglasio i privedeni 72-godišnjak, piše Zadarski. Uz fotografiju optužnog prijedloga napisao je podulji komentar kojim nije štedio hrvatsku policiju.

"Ovo je rezultat mog komentara premijeru hrvatske Vlade koji katastrofalno vodi hrvatsku Vladu, jedan pokazatelj je masovno iseljavanje hrvatske mladosti u tuđinu. Premijer je došao u Zadar, a zbog njegove sigurnosti mene je policija uhitila i zadržala dok premijer nije otišao s ovog područja, jer ja sam opasnost.

S obzirom na to da sam im izbio taj argument okrenuli su na vrijeđanje (da sam ga vrijeđao), a bilo je još uhićenih. Sa mnom je bio čovjek sudionik akcije 'Maslenica', a dok je premijer postavljao vijenac, on je bio u zatvoru isto zbog komentara.

'Kad bi Tito dolazio...'

Za vrijeme Jugoslavije, kad bi Tito dolazio u Zadar, milicija je zatvarala unutarnje neprijatelje odnosno Hrvate koji nisu idealizirali 'ljubičicu bijelu' jer su bili 'opasni' za druga Tita, baš kao ja danas i mnogi drugi koji vide upravo ono što vidim i ja. Mogu me zatvoriti, ali ušutkati me neće. Ušutkati me mogu jedino fizičkom likvidacijom. Na znanje HDZ-u i njegovom vođi - ne bojim vas se", napisao je 72-godišnjak pitajući se "imamo li u Hrvatskoj ponovo kult ličnosti i imamo li ponovo druga Tita?"