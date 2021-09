Odvjetnica Lidija Horvat smatra kako popisni uputnik nije u skladu s Ustavom. "Unutar popisa kućanstva ne popisuje se samo broj osoba, spol i sve ostale referentne kategorije već se popisuje i odnos između tih osoba", objašnjava Horvat.

Time se radi nezakoniti popis izvanbračnih zajednica i registriranih partnerstva koji može biti sklon zloporabama i procuriti u javnost kada je to nekome najmanje potrebno. Uz to, u popisu se ne možete izjasniti u kakvom ste odnosu s osobom.

Žale se i popisivači

"Ako ste naveli da u istom kućanstvu ne živite s bračnim drugom, izvanbračnim drugom i sve od navedenog - vi se ne možete izjasniti uopće da ste u izvanbračnoj zajednici - to je u suprotnosti s obiteljskim zakonom i sudskom praksom jer uvjet za izvanbračnu zajednicu nije da živite s osobom u istom kućanstvu. Time vas tjeraju da ili date lažan odgovor ili ne popunite upitnik do kraja", tvrdi Horvat.

Na popis se žale i sami popisivači jer sa Zavodom nisu potpisali nikakav ugovor pa su suočeni s nizom problema. Osobama koje ne zateknu u kući, moraju ostaviti broj mobitela ili mail adresu, a identifikacijska oznaka nema im ni fotografiju.

Ogromne kazne za popisivače

"Na našim akreditacijama je naveden broj naše osobne iskaznice što osobno ne znam što radi gore, ni kako će to građani provjeravati u odnosu na što. Oni nemaju pristup MUP-ovoj bazi podataka, tako to netko može zapamtiti i slikati i zloupotrijebiti. Njih ništa ne sprječava da koriste naš osobni broj mobitela, našu mail adresu niti, u krajnjoj liniji, broj osobne iskaznice da koriste kako god žele i nitko za to neće odgovarati", tvrdi jedan popisivač za RTL Danas.

Poručuju i kako je suludo da građanima moraju pokazati COVID potvrde.

"Popisivači nisu zaštićeni na način na koji su građani. Kazne za nas popisivače su poprilično velike ako napravimo greške u popisivanju ili otkrijemo bilo kakav podatak za samopopisivanje", tvrdi te objašnjavaju da kazne idu i do sedam tisuća kuna.

Iz Zavoda poručuju kako su svi popisivači, kontrolori i instruktori osigurani policom od prvog do zadnjeg dana popisivanja, a popisivači tvrde kako nikakvu obavijest o tome nisu dobili te je sada potez na Ustavnom sudu.