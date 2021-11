Dezinfekcija, mjerenje temperature i zaštitna maska više neće biti dovoljni ni za javne i državne službe. 'Pokazna vježba' već se dogodila u zdravstvu i socijalnoj skrbi gdje su pojedinci koji su odbili, ne cijepljenje, nego i testiranje, dobili otkaze. Covid potvrde već su na Ustavnom sudu, a čeka se i očitovanje Vlade, piše N1.

Profesori ustavnog, radnog i socijalnog prava s kojima je N1 razgovarao uvjereni su da će i ta odluka biti u skladu s dosadašnjim, ali upozoravaju da je radno pravo puno kompleksnije i da nije isključeno da oni koji su zbog covid potvrda dobili izvanredne otkaze dokažu da to nije bilo zakonito. No, za to će im trebati vrijeme.

“Još nije protekao rok koji smo dali Vladi i čim Vlada dostavi to očitovanje mi ćemo taj predmet uzet u razmatranje i ako još ne bude traženja potrebnih mišljenja ili dokumentacije, riješit ćemo to u jednom razumnom roku. Ja sam rekao, u razumnom roku, to je mjesec dana”, rekao je predsjednik Ustavnog suda, Miroslav Šeparović.

'Najprije redovni sudovi, a na kraju Ustavni sud'

Ustavni sud već je ranije odlučivao o cijelom nizu odluka Nacionalnog stožera, a profesor radnog i socijalnog prava Viktor Gotovac podsjeća da je u najvećem broju slučajeva Ustavni sud potvrdio ustavnost tih odluka.

"To je donekle razumljivo jer je jasno da se pokušava zaštiti život i zdravlje”, kaže Gotovac.

Zbog covid potvrda izvanredne otkaze zasad je dobilo četvero zaposlenih u Centru Stančić i šestero zaposlenih u KBC-u Zagreb. Njih čeka dug put dokazivanja da su otkazi bili nezakoniti:

“O tome će najprije odlučivati redovni sudovi, a Ustavni sud na kraju”, kaže Šeparović.

“Čak i ako bi odluka Nacionalnog stožera bila utvrđena Ustavom, može na zadnjoj instanci u konkretnom otkazu utvrditi da je nezakonit ili neustavan bio poslodavac jer npr. nije ispoštovao neku formu koja je propisana Zakonom o radu, koja nema veze s odlukom nacionalnog stožera i nema veze s covid bolešću”, kaže Gotovac.

Zbog nepoštivanja mjera posla je imao i DORH

Profesor ustavnog prava Mato Palić kaže da bi o covid-potvrdama Ustavni sud trebao brzo donijeti odluku:

“Radno-pravni dio je puno ozbiljniji zbog toga što ljudi koji rade žive od svoje plaće da tako kažem, a ovaj dio koji se odnosi na ograničenje slobode kretanja na mjestima okupljanja trgovačkih centara je puno benigniji”, kaže Palić.

A zbog nepoštivanja mjera i odluka Stožera posla je imao i DORH.

“Imali smo slučaj jednog španjolskog turista koji je bio prijavljen da nije poštivao pravila korone. Zapravo je čovjek morao izaći iz hotelske sobe da si kupi hranu. Znači odluke ovise u svim okolnostima konkretnog slučaja”, rekla je Zlata Hrvoj Šipek, glavna državna odvjetnica.

Kada su u pitanju radni sporovi, prof. Viktor Gotovac napominje da do njihovih okončanja znaju proteći i godine. Nije isključeno da se dotad ne potisne trenutna katastrofalna epidemiološka situacija i u prvi plane ponovno ne izbiju radnička prava.