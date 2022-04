U 16 sati započela je zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a. Nakon sjednice očekuje se izjava predsjednika stranke i premijera Andreja Plenkovića o aktualnim zbivanjima u zemlji i svijetu, ali i o raspravi na najznačajnijim stranačkim tijelima.

"Razgovarali smo o oboliježavanju proboja iz Jasenovca, dan planeta Zemlje, evocirali izbore u Francuskoj i Sloveniji. Sabor će u petak, sukladno najavama, izglasati nove ministre. Sutra će doći do povećanja cijena nafte. To je sve što se događa na tržištu, ali smo regulacijom cijena, marži i biomase zadržali cijene na nižoj razini nego što bi bilo", rekao je premijer.

"Dobit ćete imena novih ministra. Ako ne od mene, onda od nekog drugog. Vidim da ni ne znate tri imena koja odlaze", komentirao je Plenković o rekonstrukciji Vlade te dodao da će sve biti poznato nakon što saborska većina izglasa.

"Izbori u Francuskoj su završili onako kako sam i očekivao. To je dobro za Francusku, za Europu, ali i za naše partnerstvo. Što se tiče Slovenije, ja sam bio zdušno za svog prijatelja Janeza Janšu. Mi smo unaprijedili odnose, 1,2 milijuna turista je bilovdje prošle godine, dobili smo potporu za ulaak u Schengen i OECD, zajedno smo surađivali oko covida... Sve što smo radili, radili smo za Hrvatsku i Sloveniju. Čestitam gospodinu Golobu, on je neko novo lice. Čini se da je on četvrti takav, ne znam ni za jednu drugu zemlju koja ima takvu situaciju.

Radije bih se osvrnuo na reakcije oporbe, pogotovo Peđe Grbina, koji vrijeđa Janšu, ne znajući da je on u šest godina napravio za Hrvatsku više nego bilo koji drugi. Ima i onih koji čekaju nekakvu krizu u Sloveniji. Nas čekaju odluke o ulasku u Schengen i OECD i ne bi bilo dobro da se sada po tom pitanju mijenjaju odluke. Ne poznajem gospodina, nadam se da ćemo imati prilike upoznati se. Ako on bude u prilici preuzeti vladu Slovenije, naravno da ćemo surađivati. Rano je zaključivati kakva će politika biti", komentirao je Plenković.

"Dao bih Janši stalno podršku. On je član naše europske obitelji, EPP-a. Sve drugačije bi bilo neobično, čudno, kukavički", dodao je.

"Paladina nema veze s rekonstrukcijom. On je postao ministar prije mjesec dana i sve što se tiče njegovog privatnog posla treba on rješavati na način na koji misli da je najbolji. Nikad se ne odbacuje nešto bez da se nešto provjeri", ustvrdio je Plenković o smjeni Paladine.

"On je dobio pitanje kao i svi drugi: 'Ima li nešto što bi vas moglo kompromitirati?' One j rekao da ima neke sporove, koje rješava i mi nemamo ništa s tim. Ne vidim tu svoju odgovornost. Nije čovjek došao iz vakuuma, nešto je radio. Ne vrijedi, ako se stavi političar, ne vrijedi ako se stavi netko iz privatnog sektora. Tko vrijedi?", zapitao se Plenković.

"Čovjek neće raditi ništa u Ministarstvu, što je vezano za njegove privatne poslove", poručio je Plenković.

"Vidjeli ste da je Milanović bezobzirno izvrijeđao cijelu Vladu i HDZ. On je u funkciji orkestriranog udbaškog činovnika, da sam ja udbaš, da je moj pokojni otac udbaš. On patološki laže o svemu što sam ja rekao. Niti sam ja to rekao, niti mi je to u primisli. On je to prigodno izrazio na obljetnici proboja iz Jasenovca. On se našao u nezgodnoj situaciji, iz koje se izvlači napadima na mene, ili koga god tko mu nešto kaže. Prošao je 61 dan otkako sam mu poslao dopis za sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost u vremenu ruske agresije na Ukrajinu, u vreemnu kad je 5,5 milijuna izbjeglica otišlo iz Ukrajine, kad su se dogodili ratni zločini. On odbija sastanak te iznosi proruske i antiukrajinske stavove. To je činjenica. Država će funkcionirati, ali sad ćemo se sastajati još manje", rekao je Plenković.

"S takvom osobom, patološkim lažovom, već me dvoje vaših kolega pitalo lažna pitanja, nećemo biti na Bljesku. Nećemo to dopustiti, da laži postaju istinu", rekao je.

"Nema tu nikakve rusofobije, već jasnog političkog stava Hrvatske. Koliko znam te su osobe otputovale u Rusiju preko Beograda. Nama je nejasno da netko može bez razloga napasti nama prijateljsku Ukrajinu, a da mi odgovorimo ovako kako je odgovorila većina drugih zemalja i protjeramo diplomatske predstavnike iz zemlje. Oni su sigurno došli kući. Takva pitanja možete poslati pristašama Kremlja", rekao je premijer i dodao:

"Dron je poletio iz Ukrajine, koja nije članica NATO-a i mi nemamo odgovor kako je letjelica od cijelog radijusa dometa pala baš na Zagreb u vrijeme sastanka u Versaillesu i donošenja Deklaracije o ratu u Ukrajini. Previše je tu slučajnosti", ustvrdio je.

"Pozicija Hrvatske je vrlo jasna. BiH nam je susjedna i prijateljska zemlja. Mi smo potpisnici dejtonsko-pariškog mirovnog sporazuma. Pomogli smo u zaustavljanju hrvatsko-bošnjačkog sukoba i želimo da se uspostavi povjerenje između Hrvata i Bošnjaka u FBiH. Mi smo stalno na istoj liniji - jednakopravnost Hrvata kao jednog od tri konstitutivnog naroda. Nerealno je da bilo tko od hrvatskih kandidata bude izabran na predstojećim izborima da bude Hrvat i predastavlja hrvatske interese. To je rušenje kuće zvana BiH. Nije dobro da se Hrvati osjećaju preglasanima i zakinutima. Ta praksa je loša. Hrvati su zbog toga frustrirani, kao i Bošnjaci jer je RS osigurala 50 posto teritorija. Nismo ni mi sretni, ali to je tako. No, to nije razlog da Hrvati ne budu zastupljeni u institucijama, onako kako je predviđeno. Vidimo da smo dobili podršku iz EU, ali nema političke volje iz bošnjačkih stranaka. Vidimo da u periodu od 2006. do 2026. hrvati imaju samo jednog predstavnika u Predsjedništvu, u pet mandata. To nije dobro", komentirao je Plenković situaciju u BiH.

"U ključni dokument sigurnosnog karaktera EU uvrštena je konstitutivnost Hrvata u EU. To što smo mi to uspjeli je novost. Postoje zemlje koje, slušajući bošnjački narativ, idu prema konceptu građanske BiH. Prolaze godine i slabi sluh za ono što je bit. Mi ćemo ovaj posao nastaviti raditi i dalje, sa srcem, jer jedino tako i možemo. Čović je predao zahtjev za ulazak u EU. Nisu se drugi pretgrgnuli da pomognu. Mi jesmo", dodao je.

"

Uskoro opširnije...