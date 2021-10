'Sazvat ću opću sjednicu Vrhovnog suda oko ovrha', najavio je novi predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić gostujući na televiziji N1. Kazao je da je upravo nepravedan ovršni sustav bio temeljni motiv njegove odluke da prihvati dužnost predsjednika Vrhovnog suda. Smatra da je ne samo pravo, nego i obveza i dužnost svakog suca odbiti primjenu Ovršnog zakona u dijelu koji se odnosi na potrošače te pravila koja nisu sukladna EU pravu.

Posebno se, kaže, to odnosi na ovrhe na temelju ugovora o CHF-kreditima koji u sebi sadrže odredbe o kamatama koje može određivati banka.

'Da me Milanović nije zvao, ni sad se ne bih javio'

“Da me nisu iz Ureda predsjednika zvali, ja se ni sad ne bih javio”, kazao je Dobronić dodavši da ga predsjednik Zoran Milanović nije posebno uvjeravao, nego ga samo pitao je li voljan proći kroz proceduru.

“Nije mi obrazlagao zašto baš ja. Pretpostavljam da je predsjednik Republike pratio što radim i govorim, a s obzirom da mu je blisko. On je kao premijer donio zakon o konverziji i bio silom prilika uključen u taj problem. Vjerojatno je postao svjestan o čemu se radi”, dodao je.

Kaže kako predsjednik VS-a ne može ijednom sucu narediti kako će i što odlučiti, ali svojim inicijativama može biti predvodnik neke koncepcije. A na pitanje može li pridobiti suce da ga slijede, kaže da se tome nada jer se u suprotnom ne bi ni javio na natječaj.

'Svaki sudac načelno može reći da je podne sredina noći'

Kazao je i da se u Hrvatskoj suci prozivaju uglavnom zbog broja predmeta, ali gotovo nikad zbog sadržaja same odluke.

'Susrećemo se i s problemom pogrešne koncepcije, da je presuda logički silogizam, da nas ne zanima ni je li je životno razumna ili pravedna. Svaki sudac načelno može napisati da je podne sredina noći, a ne sredina dana, on načelno ima takvu slobodu. Presude koje se tiču građana moraju imati životnu uvjerljivost, a ljudi trebaju steći dojam da imaju podlogu u činjenicama, to nama nedostaje. Mediji uglavnom komentiraju izuzetke kojih je vrlo malo, no ako ih se promotri, to su uglavnom presude za koje bismo mogli pitati imaju li veze sa zdravim razumom”, kazao je Dobronić na N1.

Rekao je da se presude moraju pisati na temelju propisa, ali i da imaju veze sa shvaćanjima sredine u kojoj žive i rade. Najavio je da će obići sve sudove i razgovarati sa svim sucima.

Namjerava obići sve sudove i razgovarati sa svim sucima

Na pitanje hoće li provjeravati presude koje mu se učine izvan zdravog razuma, odgovorio je potvrdno.

''Prvo da ih upoznam i vidim kako razmišljaju. Moram napraviti plan i vidjeti koliko je to izvedivo, da vidim u kakvim uvjetima suci rade. Po nekim informacija ima sudova koji su toliko zapušteni da bi ih trebalo zatvoriti”, ustvrdio je.

Osvrnuo se i na sudačku etiku.

“Može se reći da postoji tendencija da suci sami i okolina funkciju smatraju kao nešto što se prije zvalo funkcioner. Sudbena vlast je potpuno neovisna i suci se trebaju ponašati u skladu s tim, a ne kao funkcioner. Ne postoji ono što se zove suzdržanost. Treba stvoriti drugačiji osjećaj među samim sucima. Ne trebaju godišnje imati po 30, 50 predavanja uz sudačku dužnost, koja su sucima dodatni izvor zarade”, rekao je.

Za problem korupcije među sucima kazao je da u brojčanom smislu nije toliko velik.

“U sudstvu ne smije uopće biti takvih slučajeva. Imali smo nekoliko sudaca optuženih za korupciju. U Engleskoj su u 200 godina dva suca optužena za korupciju, kod nas ih je u nekoliko godina bilo pet-šest”, rekao je Dobronić.

'Ovršni zakon ne treba mijenjati, nego dodati jednu rečenicu'

Na podsjećanje voditeljice kako je u intervjuu u listopadu 2019. upozoravao na nezakonitu praksu u kojoj se ljudi ovršuju na temelju isprava koje ne bi trebale imati nikakvu snagu te na pitanje je li takva praksa ispravljena, Dobronić je odgovorio da nije.

“I to je jedan od glavnih motiva zašto sam se javio na ovo mjesto. Tada nisam mogao vjerovati da na razini sustava neće biti poduzeto baš ništa. Tim više što smo sada već dovoljno godina unutar EU-a i teško je razumjeti koji razlog bi postojao – imamo obvezu primijeniti prvo EU-a i ako je u interesu građana da se to ne primjenjuje. Nemam što dodati ni oduzeti, sve sam točno rekao i sada ću to pokušati provesti”, rekao je Dobronić.

Kazao je da ovršni zakon nije potreebno mijenjati, nego samo dopisati jednu rečenicu - da se ovrha na temelju vjerodostojne isprave ne primjenjuje na potrošače. “

Ne samo da imamo pravo nego imamo i obvezu otkloniti u ovom slučaju, odbiti primjenu ovršnog zakona jer je suprotna normi EU-a. I zbog toga sudovi u odlučivanju o ovrhama moraju postupati po službenoj dužnosti – privremeno ili trajno obustaviti ovrhe koje su ništavne. To se odnosi i na sve solemnizirane ugovore koje su ovjeravali javni bilježnici”, zaključio je novi šef Vrhovnog suda.