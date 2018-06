NOVI KRAK ISTRAGE: Dok se Agrokor raspadao, Ivica Todorić je milijune eura slao u Dubai

Svega mjesec dana prije no što je posrnuli koncern predao državi u ruke, Todorić je milijune eura prebacio prvo u Švicarsku da bi se kasnije istragom utvrdilo da ih ondje nije podigao već tek proslijedio u poreznu oazu – Dubai.

Usred najveće krize, samo mjesec dana prije nego što će lani potpisati predaju Agrokora na upravljanje državi, Todorić je sklonio preko Švicarske u Dubai pet milijuna eura.

TODORIĆ SE JAVIO IZ LONDONA: ‘Pogledajte kako se lešinari ponašaju, ne smije im se dopustiti da provedu svoj plan do kraja!’

Vijest je to koju donosi tjednik Express u svom idućem izdanju od petka navodeći kako je Todorić dao nalog da Agrokor iz Hrvatske isplati pet milijuna eura na račun Agrokora AG u švicarskom Zugu, a novac je na račun otvoren u UBS-u sjeo 2. ožujka.

Potpuno je to novi krak istrage, a oni koji su pratili trag novca tvrde kako nije bilo nikakvog razloga da se novac isplati u Švicarskoj u koju je Ivica Todorić stigao sa sinom Antom 5. ožujka. Nalog za isplatu novca potpisao je dan kasnije.

Charter let koji su koristili iz Graza kako bi stigli u Zürich platio je Agrokor i to 11.080 eura ili oko 90 tisuća kuna. Vidljivo je to iz računa, koji je dostavila tvrtka LunaJets specijalizirana za privatne charter letove. Za taj su put obojica Todorića otvorili putne naloge u Agrokoru i pritom uzeli i dnevnice.

Novac proslijedio u Dubai, ali to nije sve

Tek nakon što je Švicarska priznala “Lex Agrokor” i odobrila uvid u račune Agrokora AG dolazi se do nove spoznaje – Todorić nije podigao novac nego je pet milijuna eura poslao na račun određene tvrtke u Dubaiju!

Dok trag novca istražitelji i dalje prate, Todorićev sin Ivan, koji ima tvrtku u Švicarskoj, stoji u tekstu Expressa koji prenose 24sata, redovito leti na liniji Zürich – Dubai.

No, to nije jedina sporna transakcija, koja prema pisanju tejdnika Express, vjerojatno Todoriću omogućava život u Engleskoj, plaćanja odvjetnika i blogera koji odnedavno i tvitaju. Isražuje se i novac koji je stigao od Rusa. Naime početkom ožujka Rusi su odlučili a novac iz kredita neće platiti Agrokoru već s, prema Todorićevom popisu, 75 milijuna eura izravno dali dobavljačima da bi potom su platili i porez i radnike. No, Todorić se s dobavljačima s popisa prethodno dogovorio da mu novac vrate, a oni su vratili više od polovice. Tako još 1,5 milijuna eura odlazi na švicarske račune.