U Njemačkoj planiraju dozvoliti posjedovanje do 30 grama marihuane za osobnu upotrebu, ali i kućni uzgoj do tri biljke za sve iznad 18. Zapravo je namjera da se legalizira cijeli proces od uzgoja, prerade i prodaje.

"Mislim da je zakon poprilično dobro posložen. Ono na što Njemačka sada ide je usklađivanje s EU-om gdje se čeka zeleno svjetlo, da se vidi odgovara li svim regulama i ostalom dokumentacijom", rekao je za RTL Direkt Tvrtko Kračun, vlasnik lanaca trgovina konopljom.

Legalizacija bi se trebala proširiti na cijelu Europu

Unija bi se mogla protiviti ovom Zakonu. Kako piše Politico, nameće se problem šengenskog prostora i kontrole krijumčarenja droge. Strahuju da bi se legalizacija ubrzo proširila na cijelu Europu. Ipak, prijedlog zakona dolazi od vladajuće koalicije, što znači da bi trebao proći u Bundestagu.

"To će biti malo duži proces, ali će nam uspjeti. Procedura je u tijeku i mislim da će uskoro doći na parlamentarno razmatranje, koalicijski sporazum je utvrdio da će to podržati, tako da bi se to moglo već ove godine realizirati", kaže Josip Juratović, zastupnik SPD-a u Bundestagu, koji je prije nekoliko dana imao sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem.

Koristi se za širi spektar bolesti

Argumenti za legalizaciju su bolja regulacija crnog tržišta, zarada od oporezivanja, a istodobno negativni efekt na zdravlje je manji nego kod ostalih nelegalnih, ali i legalnih droga - duhana i alkohola. Također, u medicinske svrhe se koristi za širi spektar bolesti - od multiple skleroze do anksioznosti.

"U svakom slučaju, u Europskoj su uniji dosta jaki farmaceutski lobiji, a poznato je već da farmaceutskim lobijima ne odgovara legalizacija marihuane upravo zbog njenih ljekovitih svojstava", kaže Mirela Holy.

U više zemalja već je legalizirana ili dekriminalizirana

Proteklih godina više je zemlja u različitim mjerama legaliziralo ili dekriminaliziralo kanabis za medicinsku ili osobnu upotrebu - Nizozemska, Malta, Španjolska, Meksiko, Južnoafrička Republika, Tajland, Urugvaj, Argentina, Amerika u 21, odnosno 37 saveznih država. Kanada je još 2018. dopustila uzgoj, posjedovanje i konzumaciju marihuane u rekreativne svrhe, što je nacionalnom BDP-u donijelo 43 i pol milijarde dolara. To je argument koji bi trebali razmotriti i hrvatski političari. Holy je probala s lex kanabis, ali nije prošlo.

"Smatram da je trend legalizacije, cjelokupne legalizacije marihuane trend koji će zasigurno zaživjeti, a za one države koje budu bile prve bit će to daleko bolje, komercijalno isplativije nego one koje će biti posljednje", ističe Holy.