NEKI VEĆ U KAMPANJI / Tko će na Pantovčak? Kandidati su već poznati, najveću podršku trenutno ima aktualni predsjednik

Najveće stranke već su odabrale svoje kandidate na predstojećim predsjedničkim izborima A kada stranka stane iza kandidata, to znači privlačenje birača i logističku potporu. Niz je parlamentarnih stranaka koje nisu odlučile hoće li imati svog kandidata za predsjednika ili podržati nekoga od postojećih. Stranka Centar, Most, IDS. Suverenisti će odlučiti do kraja rujna. Potpora birača može se vidjeti u posljednjoj provedenoj anketi, onoj RTL-a. Najveću podršku trenutačno ima Zoran Milanović. A slijede ga Dragan Primorac, Marija Selak Raspudić pa Ivana Kekin. Više pogledajte u prilogu Katarine Brečić.