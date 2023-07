Na području Varaždinske županije noćas se nije baš dobro spavalo, jer tu je županiju ponovo pogodilo jako nevrijeme. Naime, oluja koja je putovala od Italije preko Slovenije stigla je nešto poslije ponoći u sjeverne krajeve naše zemlje, a osim strašnog vjetra i kiše, neke je dijelove ponovo pogodila tuča.

Ljudi kažu – ovako nešto skoro pa ne pamte. "Bilo je užasno kako je tuča lupala po prozorima negdje oko 00:45", kaže nam jedan stanovnik Varaždina.

Ništa bolje nije bilo niti u okolici. Kiša je, kažu nam stanovnici, letjela svuda, kao zimi kad snježna mećava nosi pahulje snijega na sve strane, a vjetar je savijao grane grane drveća skoro do poda.

"Grmljavina je bila strašna. Sijevalo je i u jednom trenutku bljesnulo, cijelu kuću je osvijetlilo. Kao da je dan. Nismo mogli zaspati gotovo do 3 ujutro od svega", kaže nam jedan čitatelj Net.hr-a.

Tuča pogodila pojedina mjesta

O razmjerima nevremena govore i fotografije koje su ljudi ostavili u komentarima na Facebook stranici Varaždinskih vijesti. Dok je negdje tuča bila sitnija te je trajala kratko, u drugim je dijelovima bila jako krupna.

Osim Varaždina, tuča je, kako su pisali ljudi, pogodila područje Sračinca, Zbelave, Zamlake, Svetog Ilije, Doljana, Kneginca, Jalkovca, područje Novog Marofa, ali i područje Podravine.

Narančasti alarm za sedam regija

DHMZ je za danas najavio promjenljivo i vrlo nestabilno vrijeme uz pljuskove i grmljavinu, mjestimice i olujna nevremena, osobito u zapadnim predjelima. U Dalmaciji najviše sunčanih razdoblja. Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar, na moru i jugo, koji će naglo okretati na sjeverni i sjeverozapadni, najprije na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti. Uz nestabilnosti bit će prolazno i olujnog vjetra. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji i do 35 °C.

Meteoalarm je nedavno objavio kako je za zagrebačku i osječku regiju na snazi crveni alarm, dok je za karlovačku, gospićku i riječku upaljen narančasti alarm. Prognostičari najavljuju moguću novu oluju koja je već u Sloveniji, a na radarima se vidi da je zahvatila i područje Austrije.

