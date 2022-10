Zahvaljujući zaigranom svećeniku cijela je Hrvatska prošloga tjedna slušala o drami koja se odvijala u slavonskom selu Sikirevci.

Skandal s lokalnim svećenikom Stjepanom Šumanovcem počeo je kada ga je jedan Sikirevčanin javno prozvao da je s njegovm ženom razmjenjivao eksplicitne seksualne poruke.

Portal Brodska stvarnost, koji je prvi objavio tu priču, objavio je fotografije plakata oblijepljenih po mjestu s porukom župniku. Plakati su postavljeni tijekom noći, a na njima je nedvosmislena poruka župniku da ode iz njihovog sela.

'Seksualni razvratniče odlazi! Vrati pare!' - otisnuto je na plakatima na kojima je i slika župnika.

Poruka mještanima

Brodska stvarnost piše da je župnik Šumanovac razriješen te dužnosti. Kako prenose, na jutarnjoj svetoj misi jutros u nedjelu je župnik Mandura kratko župljanima pročitao poruku od župnika Šumanovca.

“Budite jaki i molite se za mene” poručio je Šumanovac sada već svojoj bivšoj župi.

Naime, s današnjim danom kontraverzni župnik Šumanovac bit će i službeno razriješen dužnosti župnika u Sikirevcima. Kakva mu je svećenička sudbina i danji putevi za sada je nepoznato.

'Dopisivao mi se sa ženom'

Podsjetimo, mještanin Sikirevaca Ivan Lepan je prošloga tjedna u javnost izašao s pričom kako se velečasni neprimjereno dopisivao s njegovom suprugom. "Dogodilo se to da sam počeo sumnjati da se moja supruga dopisuje s nekim, ubrzo sam saznao tko je to. To je bio naš župnik. Flertovali su. Krivi su oboje, i on i moja supruga, ali mislim da je on više kriv jer je on moralna vertikala u selu i nije se smio petljati u to. I zato sam ja objavio javno, linčovao svoju obitelj i svoju suprugu i sebe zato što smatram da takav čovjek ne smije odgajati moje dijete, ni dijete moga susjeda ni bilo koje dijete", rekao je Lepan.

Drugi mještani pričaju kako župnik voli ne samo žene nego i novac. Gospodin Mirko je bio župni vijećnik prije nego li ga je velečasni otpustio.

"Mogu reći ono što zna… prvo što nam je odmah bilo čudno proračun župe u prvoj godini njegova poslovanja da je župa potrošila 536 tisuća kuna, nije nam dao račune, samo su bili troškovi kuhinje, tepiha, grijanja, namještaja, građevinski radovi nikakvi nisu izvođeni", kaže Mirko Sičanica iz Sikirevaca.