NADBISKUP MATE UZINIĆ O SMRTI CURICE: ‘Ovakve situacije probude bijes, ali ne treba nam linč’

Nadbiskup Mate Uzinić: ‘Ovakve situacije nam probude bijes i nakon nekoliko dana to ostavimo sa strane, a ne bismo to trebali staviti sa strane’

“Suosjećam s onima koji su pogođeni ovim događajem. Zapravo je to cijelo hrvatsko društvo”, rekao monsinjor Mate Uzinić, nadbiskup koadjutor Riječke nadbiskupije i apostolski upravitelj Dubrovačke biskupije za N1 komentirajući tragičnu smrt dvoipolgodišnje djevojčice iz Nove Gradiške.

“Ne znam kako se takve stvari događaju, ne mogu to objasniti. Ne bih htio nekakav linč, tko zna što je i njih (biološke roditelje) dovelo do toga da se ponašaju na ovaj način. Tu je odgovornost cijele države da se neke stvari prekasno uoče, da se prekasno reagira, kao što je u ovom slučaju. Ali nije to prvi slučaj. Zadnjih godina nam se dogodilo više takvih slučajeva, koji nisu uvijek završavali smrću, ali su bili jednako teški”, dodao je.

Prilika da se resetiramo

Uzinić je poručio da je Crkvi zadaća promijeniti mentalitet. “Zadržavamo se na starom mentalitetu, ne dozvoljavamo da nas promijeni Isus Krist. Koliko god govorimo o obitelji kao bitnom mjestu koju prepoznajemo kao malu crkvu, i obitelj može biti zatvoren svijet, a Isus ne želi da budemo zatvoren svijet”, dodao je te istaknuo da je odgovornost i na državi i na zakonima koji su nekad neadekvatni ili se ne provode.

“Ovakve situacije nam probude bijes i nakon nekoliko dana to ostavimo sa strane, a ne bismo to trebali staviti sa strane”, rekao je te dodao da je poruka nade Uskrsa aktualna u svim vremenima, posebno u vremenu u kojem živimo. “Bez nade ne bismo mogli izdržati”, ističe. “Ovo nam je vrijeme prava prilika da se resetiramo, da se promijenimo, da postanemo novi ljudi poput Krista uskrsloga”, kazao je.

Početak promjene

Uzinić tvrdi kako vidi neke promjene. “U najmanju ruku, sama činjenica da smo kroz ovu godinu stavili čovjeka, njegovo dobro, njegovo zdravlje ispred materijalnih interesa, ispred interesa velikih kompanija, pokazatelj je da se nešto promijenilo”, rekao je te je dodao kako misli da je to početak promjene u jedno novo društvo koje će nastati nakon pandemije. “Da bi nam i nakon toga čovjek trebao ostati u središtu i njegovo dobro”, smatra Uzinić.

Također, rekao je i da primjećuje porast nasilja, što vidi kao posljedicu ekonomskog straha pojedinca u društvu. “Naša savjetovališta pokazuju da se povećava broj korisnika. To je čak dobro. Ali, mnogi se ne javljaju nego rješavaju stvari na krive načine”, dodao je.

Ratovi nastavljaju i u pandemiji

Komentirao je i oštru osudu pape Franje toga što se ratovi nastavljaju čak i u pandemiji, što i u ovakvom dobu cvate trgovina oružjem. “Pa, to je nešto što čovjek doista ne može razumjeti. Ovdje smo imali iskustvo rata i nekoliko desetljeća nakon toga doista se pitamo: ‘Pa, kome je to trebalo!?’ Ovaj prostor koji nam je od Boga dan da ga u zajedništvu, ljubavi i međusobnom poštovanju oplemenimo, a mi smo se tukli za još prostora i za još više imati. Očito da nema smisla to što se čini, da rat nikad nema smisla”, komentirao je mons. Uzinić:

“Čovječanstvo nikako da nauči da se rat nikad ne isplati, da nije nikome prijatelj. Krist uskrsli utjelovio se u sve ljude, stvorio je model za sve ljude. Podsjećam na encikliku pape Franje ‘Fratelli tutti’, da smo svi braća i sestre. Vjerujem da bi, kad bismo vidjeli u drugome brata, oružje zauvijek zašutjelo”, kazao je nadbiskup.