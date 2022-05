Je li normalno da općina posluje s tvrtkom koja ima sjedište u stanu sina načelnika te iste općine? Za načelnika općine Radoboj, malog gradića pored Krapine u Zagorju, Anđelka Topolovca, ovakva promoćurna poslovna shema nije nikakav problem. Od trenutka osnutka građevinske tvrtke SETCC u svibnju 2019. godine, općina Radoboj nekoliko puta je poslovala s tom tvrtkom, iako ima sjedište na zagrebačkoj adresi, u zgradi u ulici Dobri dol 56, u stanu čiji je vlasnik – prema ugovoru o darovanju sklopljenom mjesec dana nakon osnivanja tvrtke – sin načelnika općine Radoboj, Nikola Topolovec, tada u dobi od dvadeset godina.

Na toj zagrebačkoj adresi, na poštanskom sandučiću stana čiji je vlasnik, prema uvidu u zemljišne knjige, formalno Nikola Topolovec, (ali je evidentno da ga koristi i netko drugi) može se naći i naljepnica tvrtke SETCC.

Osnivači tvrtke SETCC su poduzetnici Janko Sever i Vinko Erdelja, inače vlasnici građevinskih tvrtki na području Zagorja, sa zagorskim adresama – pretpostavlja se da su oni nositelji ovih „S“ i „E“ u naslovu tvrtke, a među mještanima Radoboja nagađa se, dakako, da ovo „T“ dolazi od Topolovec – i da se u osnivanju tvrtke dogodila zapravo jedna neobična simbioza biznisa i politike i konzaltinga, odnosno, spajanja privatnog i poslovnog, dijelom na korist stanovnika Radoboja i okolice, a dijelom na zadovoljstvo poduzetnika i političara Anđelka Topolovca koji se doima kao svojevrsni promotor posla tvrtke SETCC.

Tvrtka SETCC se, naime, specijalizirala za sanaciju klizišta s kojima se Zagorci sve više susreću zbog klimatskih promjena i podrhtavanja tla u vrijeme zadnjeg velikog potresa i poslije, ali, dakako, ostaje nejasno zašto temeljne tvrtke Janka Severa i Vinka Erdelje nisu mogle nastupati na natječajima kao i mnoge druge tvrtke, zašto je bila potrebna baš ova kombinacija i to u stanu Nikole Topolovca sa zagrebačkom adresom.

Prvi posao za Županijsku upravu za ceste

No, ne posluje tvrtka SETCC samo s općinom Radoboj, prvi posao je uslijedio ubrzo nakon osnivanja i to za Županijsku upravu za ceste. Moglo bi se reći da je taj posao bio njihova svojevrsna ulaznica u tu specijalizaciju. A ugovor za taj posao potpisao je novi ravnatelj ŽUC-a, Stjepan Sirovec, koji je na tu dužnost stigao s mjesta zamjenika načelnika općine Radoboj, Anđelka Topolovca, i smatralo ga se, i još uvijek ga se smatra, Topolovčevim čovjekom.

Tvrtka je osnovana u svibnju 2019., a početkom srpnja – s nula zaposlenih i bez ikakvih referenci, daje ponudu za „sanaciju klizišta na L22001“ i u postupku javne nabave izabrana je „kao najpovoljniji ponuditelj“ te sklapa ugovor za radove čija cijena je 420.275 kuna bez PDV-a (odnosno 525.343,75 s PDV-om). Stjepan Sirovec, ravnatelje ŽUC-a, nije odgovorio kako i na temelju kojih referenci je prvi puta angažirao tvrtku SETCC, ali nam je odgovoreno da je tvrtka „u razdoblju od veljače 2019. godine pa do svibnja 2022. godine kao zainteresirani gospodarski subjekt predala ponude na sedam otvorenih postupaka javne nabave male vrijednosti.“

„U dva postupka javne nabave male vrijednosti ponuda predmetne tvrtke sukladno zakonskim propisima iz područja javne nabave i odredbama dokumentacije o nabavi ocijenjena je kao valjana ponuda i ekonomski najpovoljnija ponuda. U ostalih pet postupaka javne nabave male vrijednosti, ponude predmetne tvrtke, sukladno zakonskim propisima iz područja javne nabave i odredbama dokumentacije o nabavi, ocijenjene su kao neprihvatljive jer su vrijednosno prelazile osigurana novčana sredstva od strane Naručitelja. U razdoblju od veljače 2019. godine pa do svibnja 2022. godine tvrtki SETCC d.o.o. za izvedene radove temeljem dva ugovora o javnoj nabavi radova isplaćeno je ukupno 1.123.928,39 kuna (Ugovor o nabavi radova; kolovoz/2019 u iznosu od 562.216,50 kn i Ugovor o nabavi radova; ožujak/2021 u iznosu od 561.711,89 kn).“, navedeno je u pisanom odgovoru iz ŽUC-a.

HNS, pa Bandićeva stranka, pa nezavisni

Ravnatelj Sirovec nam je odgovorio da poznaje vlasnike tvrtke „kao ljude“, ali da ne zna ništa o modelu organiziranja tvrtke. S obzirom da ga se smatra Topolovčevim čovjekom, osobom koja je stigla na utjecajno mjesto šefa Županijske uprave za ceste koja raspolaže milijunskim budžetom javnog novca, pitali smo ga i o biografiji, a mladi ravnatelj Sirovec je odgovorio opisno.

„Prije radnog odnosa na mjestu ravnatelja Županijske uprave za ceste radio sam na poslovima organizacije i upravljanja, pripremi i provedbi infrastrukturnih projekata i projekata civilnog društva. U određenom vremenskom periodu bio sam zamjenik načelnika općine Radoboj, te sam tu dužnost obavljao volonterski bez naknade. Bio sam član HNS i Stranke rada i solidarnosti.“, odgovorio je Stjepan Sirovec. No, prema službenoj biografiji koja je objavljena kada je izabran za šefa ŽUC-a, u rubriku radno iskustvo upisao je da je u na posljednjoj godini studija na Prometnom fakultetu u Zagrebu, gdje je stekao zvanje magistra inženjera prometa 2011. godine, bio demonstrator, potom je bio na stručnom osposobljavanju u općini Radoboj, a od svibnja 2013. godine zaposlen je kao zamjenik načelnika.

Dakle, u trenutku kada je bio izabran za ravnatelja Županijske uprave za ceste on je bio zamjenik načelnika općine Radoboj, a od te funkcije nije odustao ni kada je postao ravnatelj. Do lokalnih izbora 2021. godine on je paralelno bio ravnatelj i volonterski - zamjenik načelnika Radoboja. U trenutku kada je izabran za ravnatelja bio je član Bandićeve stranke koja je u županijskoj skupštini u tom trenutku držala većinu zajedno sa SDP-om županu Željku Kolaru.

Ravnatelj Sirovec zapravo ima gotovo identičan politički put kao njegov politički zaštitnik, načelnik Topolovec.

Kratkotrajni projekt "Srcem za Zagorje"

Anđelko Topolovec, dugogodišnji načelnik općine Radoboj u Zagorju jedan je od onih lokalnih političara koji ne prežu od mijenjanja političkih dresova: dugo je bio u HNS-u, taman toliko da mu je HNS-ov ministar Predrag Štromar iz budžeta za infrastrukturne projekte dao bespovratna sredstva za projekt „Hiža vinove loze“, a onda je iznenada prešao u Bandićevu Stranku rada i solidarnosti i uspeo se u sam vrh stranke, pa je na prošlim parlamentarnim izborima iskombinirao (neuspješni) lokalni projekt sa Čačićevim Reformistima (Srcem za Zagorje) udružen s Marijom Puh, HNS-ovkom koja je postala jedan od najpoznatijih Bandićevih žetončića, a onda je na lokalnim izborima nastupio – kao nezavisni. Neovisno o veličini općine kojom upravlja sada već peti mandat, smatra ga se jednim od najvećih lokalnih kombinatora. Dok je bio u Bandićevoj stranci održavao je većinu u županijskoj skupštini, ali je uspio i instalirati svog čovjeka u Županijsku upravu za ceste. Nakon što ni on, niti Marija Puh, nisu uspjeli uz pomoć liste Reformista ući u Sabor na parlamentarnim izborima, iznenada je postao nezavisni i nestranački, baš kao i ravnatelj Sirovec. Marija Puh je, pak, danas zaposlena u tvrtki Aperion trade d.o.o. koju je 2020. osnovao Nikola Topolovec, a tvrtka se bavi nabavom zaštitne opreme – koju, dakako, obilno trebaju lokalne tvrtke i jedinice lokalne uprave.

I općina Radoboj je poslove sanacije klizišta više puta ugovarala s tvrtkom SETCC u postupcima jednostavne nabave. Primjerice, u ožujku 2021. općina Radoboj potpisala je za sanaciju klizišta na lokaciji Radoboj 78A s tvrtkom SETCC ugovor na iznos od 481.830 kuna bez PDV-a (602.287 kuna s PDV-om). Načelnik Topolovec je na upit Net.hr-a odgovorio da je općina Radoboj od trenutka osnutka tvrtke do 2022. sklopila tri ugovora s tvrtkom SETCC u postupcima jednostavne nabave, a da je tvrtka pri tome ispunila sve tražene uvjete. „Broj zaposlenik nije bio kriterij za odabir ponude. Uvjete tehničke i stručne sposobnosti tvrtka SETCC d.o.o. ispunila je sukladno propisima koji određuju postupke jednostavne i javne nabave.“, stoji u odgovoru načelnika Topolovca. Tvrtki je s računa općine ukupno isplaćeno 1.322.316,65 kuna.

On činjenicu da je tvrtka ima sjedište u stanu njegova sina u Zagrebu obrazlaže – najmom. „Tvrtka SETCC d.o.o. ima prijavljenu adresu sjedišta na adresi Dobri dol 56 u Zagrebu temeljem sklopljenog ugovora o zakupu poslovnog prostora koji je uredno prijavljen nadležnim poreznim tijelima.“, odgovara Topolovec, no ne daje detalje o najmu, visini najma i sl. Naime, Net.hr je bio na adresi stana koji je navodno unajmljen kao poslovni prostor i nema znakova da bi se stan koristio kao ured, osim što je na poštanskom sandučiću, uz druga prezimena potencijalnih stanara u tom stanu – navedeno i ime tvrtke. Stan se inače nalazi na četvrtom katu lijepe višekatnice u mirnom dijelu grada u blizini Kvaternikovog trga.

'Strogo poslovno' i 'strogo osobno'

O svojim osobnim odnosima s Jankom Severom i Vinkom Erdeljom načelnik Topolovec nije htio govoriti detaljnije jer to pitanje „ulazi u sferu privatnosti“, no naglašava da se radi „o strogo poslovnom odnosu“.

Njegov sin, Nikola Topolovec, danas dvadesettrogodinji poduzetnik, vlasnik tvrtke Aperion trade, nije odgovorio ni nekoliko dana nakon upita Net.hr-a o njegovoj ulozi u osnivanju i funkcioniranju tvrtke SETCC.

Iz tvrtke SETCC stigao je dopis u kojem jedan od vlasnika, Janko Sever odgovara da su razlozi zbog kojih je s poslovnim partnerom Vinkom Erdeljom odlučio osnovati tvrtku „strogo osobne prirode“, te da o tome nemamo pravo postavljati pitanja jer „ne predstavljaju interes javnosti“.

„Razlog zbog kojeg naša tvrtka ima sjedište na adresi Dobri dol 56, Zagreb je strogo poslovne prirode vezane uz sklopljeni ugovor o zakupu poslovnog prostora. Odnos sa Anđelkom i Nikolom Topolovcem, je strogo osobne prirode te ovom prilikom želim istaknuti da smatramo neumjesnim i neodgovornim bilo kakvo aludiranje koje prelazi okvire novinarske slobode, po tom pitanju.“, odgovoreno je iz tvrtke SETCC na upit Net.hr-a o odnosu s Nikolom Topolovcem, odnosno njegovim ocem, načelnikom općine Radoboj, te je naglašeno da su svi poslovi sklopljeni „temeljem provedenih postupaka jednostavne nabave“.

Prema javno dostupnim podacima, tvrtka SETCC je već u godini u kojoj je tek počela poslovati uprihodila nešto više od dva milijuna kuna, uz dobit od 524.401 kuna. Naredne godine poslovalo se nešto skromnije, prihodi su bili oko 1,5 milijuna kuna, a dobit 394.703 kuna, ali već godinu kasnije prihodi su se gotovo udvostručili. Ukratko, formula poslovanja tvrtke SETCC pokazala se nesumnjivo uspješnom. No, model osnivanja tvrtke i zakulisne manevre možda bi ipak trebale rasvijetliti institucije koje bi trebale sprečavati potencijalno koruptivne modele spajanja privatnog na javni novac.