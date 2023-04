Prava pomutnja nastala je na zagrebačkom Dolcu zbog jagoda koje se prodaju za čak osam eura. Jesu li uopće iz Vrgorca i zašto su toliko skupe?

Ljubitelji jagoda napokon su došli na svoje, no oduševljenje je splasnulo kad su vidjeli cijenu od osam eura. Na pojedinim štandovima mogu se kupiti i upola jeftinije jagode iz Grčke pa ne čudi ni zabuna gospođe Barbare, javlja Danas.hr RTL-a. Gospođa je u prvi trenutak uzela grčke jagode, no kad je čula da su u ponudi i vrgoračke, poželjela je njih. No, prodavač je rekao da su vrgoračke dvostruko skuplje pa je gospođa Barbara odustala.

"Pa valjda su dobre", rekla je misleći na jagode iz Grčke.

Otkupna cijena četiri eura

Naime, otkupna cijena vrgoračkih jagoda je četiri eura. Dvostruko veća cijena je u Zagrebu, za mnoge previše. Iz udruge Vrgoračkih jagoda kažu da je o optjecaju možda tona jagoda. Prava berba trebala bi krenuti za 10-ak dana. No kod nekih proizvođača berba je već sad u punom jeku.

"Evo vam čovjeka koji bere 150 gajbi danas ovdje. Samo ove plastenike tamo koliko ih ima, a pogledajte grad Vrgorac i planinu Matokit. Danas je 13. travnja. Najranija berba do sada", kazao je vlanik OPG-a Ljubo Primorac.

U akciji je i Državni inspektorat. Oni provjeravaju prodaju vrgoračkih jagoda. Fokus je na deklaracijama, kao i na tome je li osoba koja ih prodaje upisana u Upisnik trgovaca voćem i povrćem.