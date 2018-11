MNOGI ĆE OD NOVE GODINE MORATI KUPITI NOVE TELEVIZORE? Hrvatska prelazi na novi standard, evo detalja

Zbog prelaska na DVB – T2 standard i H.265/HEVC sustav jedan dio građana će morati nabaviti novu prijamničku opremu. Period za prijelaz će biti do 2021. godine

Dio građana će morati nabaviti novu prijamničku opremu jer započinje s 2019. početak razdoblja prilagodbe opreme na novi DVB – T2 standard i H.265/HEVC sustav, piše tportal.

Građani imaju vremena do 2021.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) navodi kako se prelazak na DVB-T2 standard očekuje nakon isteka postojećih dozvola za multiplekse digitalne zemaljske televizije, no svakako ne prije 2019. To će poboljšati kakvoću usluge televizije i oslobodit će se radiofrekvencijski spektar druge digitalne dividende za usluge u mrežama pokretnih komunikacija, što znači kako će u razdoblju od 2019. do 2021. građani trebati prilagoditi svoju prijamničku opremu novom standardu, piše tportal.

Cijena oko 200 kuna

Prelaskom na DVB-T2 sustav i H.265/HEVC sustav kodiranja, koji će biti definiran Strategijom, dio građana će trebati nabaviti novu prijamničku opremu, prilagođenu novom standardu – minimalno STB – Set Top Box uređaje, kažu iz HAKOM-a.

Građane će razveseliti vijest kako velika većina uređaja na hrvatskom tržištu već podržava spomenute standarde te je njihova cijena usporediva s prijamnicima koji ne podržavaju te standarde. U prijelaznom razdoblju građani će moći koristiti prilagođenu opremu, a cijena STB – Set Top Box uređaja koja će biti potrebna kreće se oko 200 kuna.

Uređaji će biti označeni

“Za prijam ‘novog’ signala te svih usluga koje će biti ponuđene, televizijski bi prijamnici trebali biti u skladu s hrvatskom Preporukom o minimalnim tehničkim zahtjevima prijamnika za prijam digitalnog zemaljskog televizijskog signala (DVB-T2) u Republici Hrvatskoj. U pripremi je i procedura označavanja prijamnika koji će biti usklađeni s hrvatskom Preporukom, kako bi korisnici jednostavno mogli znati koji prijamnik je usklađen s Preporukom, a koji nije. Prelazak s DVB-T na DVB-T2 radiodifuzijski sustav neće utjecati na prijam TV signala putem kabelske, satelitske i IPTV platforme te će korisnici usluga koje koriste druge platforme osim zemaljske i dalje primati signal kao i do sada”, zaključili su iz HAKOM-a, piše tportal.