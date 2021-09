U ranim jutarnjim satima nedjelje u Lukarišću kod Dugog Sela došlo je do stravične prometne nesreće u kojoj je život izgubila 19-godišnja djevojka koja je u BMW-u kojeg je vozio 20-godišnjak bila suvozačica. Do nesreće je došlo u 4:35 sati, kada je mladić izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u lijevi trak te se brzinom od 110 do 120 km/h zabio u kamion težak sedam tona. Djevojka je poginula na mjestu nesreće, dok je mladić ozlijeđen. Lakše je ozlijeđen i vozač kamiona.

Prometni stručnjak Željko Marušić komentirao je na Autoportalu tešku nesreću te analizirao uzroke koji su do nje doveli. I ovaj put se osvrnuo na činjenicu da je vozni park Hrvata prilično star, i pritom vrlo nesiguran. Kaže kako je mladić "brutalno prekršio" niz prometnih propisa, unatoč otežanoj vidljivosti (sumaglica ) i graničnom prianjaju (vlažan kolnik). Vozio je BMW Serije 3, kojeg Marušić naziva "lijesom na kotačima".

Njegovu analizu ove strašne tragedije prenosimo u cijelosti.

"Sreća je u nesreći što se sumanuto jureći stari BMW, čiji je vozač teško prekršio brzinsko ograničenje u naselju (članak 53. Zakona o sigurnosti prometa na cestama), brzinu nije prilagodio uvjetima (članak 51., stavak 1) i vozeći u stanju koje još treba provjeriti, umjesto u novi 7-tonski kamion, što je spasilo njegovog vozača, nije zabio u manji obiteljski automobil s više osoba. Tragedija bi bila veća! Ova je prometna tragedija obrazac po kojem se najčešće gine na našim cestama."

'BMW Serije 3 je pogibeljno nestabilan'

"Lepeza odgovornosti je od mladog vozača, kojemu je za malo novca bilo dostupno kupiti i registrirati stari sportski automobil (brži od 200 km/h), ali koji je koncepcijom sa stražnjim pogonom, bez suvremenih sustava dinamičke stabilnosti, pogibeljno nestabilan, do osiguravateljskih tvrtki koje omogućavaju nerealno jeftino osiguranje od autoodgovornosti takvih automobila (bez nužnog sigurnosnog malusa), države koja golemim davanjima penalizira, umjesto da potiče kupnju novih i sigurnih automobila te na kraju do policije, koja nedovoljno nadzire promet u kritičnim okolnostima vikenda (vožnji mladih pri izlascima).

Često sam govorio i pisao o “ljesovima na kotačima”. BMW Serije 3, uveden u travnju 1998., po prvim kriterijima Euro NCAP iz 2001. ima četiri od pet zvjezdica za sigurnost, a po današnjim nula (!), usto sa strukturom manje ili više nagrizenom korozijom, i dalje je vrlo brz, ali loše aktivne sigurnosti, zbog kompromitirane dinamičke stabilnosti i, razmjerno performansama, užasne pasivne sigurnosti (slika sve govori), školski je primjer “lijesa na kotačima”. Koliko naše mladeži još treba skončati u takvim brzim, a nesigurnim automobilima?!

Gdje je bila policija? Rani sati subote i nedjelje, na dionica kojima se mladež vraća s noćnog provoda, poznate su kritične okolnosti našeg prometa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

A gdje su sada kritičari dobrog, ali ukinutog zakona o ograničenju snage vozila za mlade vozače, koji su pridonijeli njegovom ukidanju? Kažete, ugrožavala su se ustavna prava i ravnopravnost mladih vozača? A što je s ustavnim pravima poginule 19-godišnjakinje, i ostalih koje je mogao ugroziti neodgovorni 20-godišnjak? Dakle, treba vratiti ograničenje snage automobila koje smiju voziti mladi vozači.

Da su 20-godišnji vozač i zlosretna 19-godišnjakinja bili u novom autu, prvo, bio bi izvjesno, zbog cijene, manje brz, drugo teže bi izgubio dinamičku stabilnost, treće, ako bi se to i dogodilo, sustav autonomnog kočenja prije od vozača počeo bi snažno kočiti, a na boljem bi podvozju to bilo učinkovitije i četvrto, ako bi se nesreća na kraju i dogodila, u blažem bi udaru značajke pasivne sigurnosti novog vozila, izvjesno, vozača i suputnicu, zaštitili od težeg stradanja.

A država, umjesto da pomogne spriječiti ovakve nesreće, traži da se na novi i siguran automobil plati i “boga i vraga”, četiri razine poreza, ukupno oko 100 posto na tvorničku cijenu!

– Porezi sadržani u osnovnoj prodajnoj cijenu, kroz maržu, u kojoj su troškovi transporta, infrastrukture, režija, osoblja, promidžbe…

– PDV od 25 posto na prodajnu cijenu (dakle s porezom na porez).

– Posebni porez na motorna vozila (PPMV), odnosno trošarina.

– Godišnji porez pri registraciji, na vozila do 10 godina starosti.

Kako bi se smanjili rizici nastanka ovakvih tragičnih nesreća nužne su sljedeće mjere:

Vratiti odredbu o ograničenju snage vozila kojim smiju upravljati vozači do navršene 24. godine, ali je odrediti na 70 kW (95 KS), a ne, kao što je bila, na nepostojećoj klasi od 80 kW, kako bi se pogodovalo najvećem uvozniku, koji je tada jedini imao dizelske limuzine do 80 kW (konkretno 77 kW, odnosno 105 KS). Klase su 55 kW, 70 kW, 85 kW, 110 kW… Uvesti sigurnosni malus na osiguranje od autoodgovornosti, od 50 do 200 posto, na brze a nesigurne automobile, snažnije od 85 kW (116 KS). Dakle, brzi stari BMW možete kupiti 20.000 kuna, ali godišnju policu osiguranja trebate platiti 10.000 kuna. Pa izvolite… Smanjiti trošarinu (PPMV) za nova vozila s pet zvjezdica za sigurnost po standardu Euro NCAP za 50 posto, a ako usto imaju i sustav autonomnog kočenja, za 100 posto. Intenzivirati policijske patrole kritičnim prometnom uvjetima, u noćima i jutrima vikenda, kad naša mladež odlazi i vraća se s provoda.

Snažan, ali opasan BMW

Autoportal je objasnio i zašto je BMW Serije 3 toliko opasan i mlade vuče na opasnu vožnju. "BMW Serije 3 (E46) sa stražnjim pogonom, bez elektroničkih sustava stabilnosti (uvedenih tek sljedećom serijom E90), često s lošim gumama i neispravnim amortizerima, na skliskoj cesti lako gube stabilnost i ulaze u smrtonosnu “piruetu”. Zbog izvrsne bavarske kvalitete desetljećima ne gube snagu, ali opasno kompromitiraju dinamičku stabilnost", piše Autoportal.