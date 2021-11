Mario iz okruga Simmering u glavnom gradu Austrije, Beču, nakon prošlogodišnjeg lockdowna konačno je pronašao posao u špediterskoj tvrtki.

No, nakon prva tri tjedna u novoj tvrtki, u vrtiću Marijeve kćeri potvrđen je slučaj koronavirusa. Nakon toga je testirana i cijela obitelj. Svi testovi su bili negativni osim od 32-godišnjeg Marija koji je već imao covid i cijepljen je. Obitelj je bila bez simptoma, ali su ipak morali biti u izolaciji, piše Fenix magazin.

Hladan otkaz

"Upravo sam bio u trećem tjednu probnog mjeseca i, nažalost, morao sam biti u karanteni", rekao je Mario. O situaciji je odmah obavijestio svojeg poslodavca koji nije imao razumijevanja za situaciju i hladno je dao otkaz 32-godišnjaku.

"Za mjesec dana je Božić i imam troje djece. Zapravo smo bili sigurni s poslom, a sada mi koronavirus ponovno uništava život", priča očajni Bečanin. Mora se prijaviti u AMS (Austrijski zavod za zapošljavanje) kako bi barem mogao platiti fiksne troškove. "Ne želim biti nezaposlen, želim raditi i svojoj djeci ponuditi lijep život. Ali kako stvari idu, stvarno više nije lijepo", kaže Mario.

Stručnjak za radno pravo kaže da to nije "prekid radnog odnosa" u pravnom smislu, već "prekid probnog roka": "Tijekom korona-razdoblja dogovoren je kolektivni ugovor u svim djelatnostima da se nikome ne smije dati otkaz zbog covida-19. No, to uključuje samo radni odnos u tijeku, ali ne i probni rad", objašnjava odvjetnik.