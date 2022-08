U četvrtak je hrvatsku javnost potresla vijest da nas je nenadano napustio novinar Nove TV, Mislav Bago. Bago je rođen 13. rujna 1973. godine u Zagrebu, a novinarsku karijeru započeo je kao novinar-istraživač na HRT-u u redakciji TV parlamenta.

Kroz godine rada, specijalizirao se u unutarnjoj politici za rad Vlade i Hrvatskog sabora te je pratio više od 30 izbora u Republici Hrvatskoj. Bio je urednik emisije Otvoreno od 2006. do 2008.godine.

Godinu dana kasnije, 2009. godine, postaje urednik i reporter na Novoj TV. Od početka je sudjelovao u svim važnim projektima informativnog programa, od predsjedničkih, parlamentarnih i lokalnih izbora do izbora za Europski parlament, prati sve značajne društvene i političke događaje u zemlji, kao i važne događaje u inozemstvu.

Dobitnik niza nagrada

Dobitnik je niza novinarskih nagrada, a 2013. godine Europski pokret BiH proglasio ga je regionalnim novinarom godine. Trostruki je dobitnik nagrade HND-a, koji ga je 2006. proglasio i novinarom godine.

Bio je poznat po direktnim i izravnim pitanjima koje je postavljao svojim sugovornicima, tražeći od njih konkretne odgovore. "Politika me oduvijek zanimala, a političko novinarstvo iskristaliziralo se kao logični profesionalni poziv. Postavljati pitanja, inzistirati na odgovorima, ne propustiti ni dana u praćenju zbivanja. Mi, novinari, svojevrsni smo svjedoci vremena u kojem živimo. Čak i nakon svih godina rada, adrenalina i dalje ne nedostaje, svaki je dan novi izazov i odgovornost prema našim gledateljima", rekao je svojevremeno Bago.

"Nikada nisam nekoga štedio, a nekoga ne. Bit intervjua je da slušate sugovornika, da ste dobro pripremljeni i da, naravno, znate u pravom trenutku uskočiti protupitanjem. Tu su opet ključne godine iskustva i poznavanje neke teme. No, nikada nisam vodio razgovor, a da sam na početku odlučio sad ću ovog političara poštedjeti ili ovog neću", kazao je Bago svojevremeno u intervjuu za Dnevni avaz, dodavši da nema zabranjenih ili glupih pitanja, već samo odgovora.

"No, iako političarima možete postavljati pitanja o svemu, neke se teme čine neprikladnima. Naprimjer, ispitivati ih o obitelji, osim ako je ona "upetljana" u neku aferu koja se povezuje s tim određenim političarom. Isto tako, "off the record" ili privatne razgovore s osobom je nepristojno koristiti u vođenju intervjua. Takvo nešto možete napraviti, ali će vam, vjerovatno, to biti prvi i posljednji intervju s tim političarom", rekao je.

Plenković se naživcirao odgovarajući na pitanja Žalac

Koliko je Bago znao biti neumoran i neustrašiv kada bi postavljao pitanja, govori i trenutak iz prošle godine kada je premijer Andrej Plenković izgubio živce govoreći o sudbini bivše ministrice Gabrijele Žalac.

"Gabrijela Žalac je, dok nije postala ministrica, bila godinama ekspert i dokazani stručnjak na raznim instancama u Vukovaru. Moram priznati da nigdje drugdje nisam upoznao tko ima takvo znanje, entuzijazam i takvu kvalitetu u poznavanju EU fondova u to doba i mislim da je bila sjajna", rekao je premijer o bivšoj ministrici 11. studenog 2021., prenosi Dnevnik.hr.

"Jeste li se zapitali jesu li vaši radari možda malo loši kod odabira kadrova, kada vam se ovo događa u prošlom sazivu i sada?", pitao je Bago.

"Što se sada dogodilo?", premijer je tražio da pojasni.

"Ne sada, oprostite, lapsus", ispričao se reporter.

"Mogli ste se ispričati i za pobjedu nad koronom", docirao je Plenković.

"Ne mogu se ispričati kada postoji vaš citat da smo pobijedili koronu", kazao je Bago.

"U prvom poluvremenu", dodao je Plenković.

"Ali svi smo znali da dolazi i drugi val", nastavio je Bago.

"Postoje neka načela istinoljubivosti. Citirajte sve", rekao je premijer.

"Možda ste loš kadrovik", kazao je Bago.

"Ne, nisam, sve sam objasnio. Ona je dobila povjerenje. Što se tiče ovog slučaja vidjet ćemo kako će završitii. Ne sekirajte se vi kakav sam kadrovik. E to je najvažnije", rekao je Plenković.

"Puno toga lijepog i dobrog ste rekli o Gabrijeli Žalac. Pa zašto vam i dalje nije ministrica?", pitao je potom premijera Bago.

"Još jedan iz kampa. Kampist", odgovorio je Plenković.



"Iz čega?", priupitao je Bago i dodao: "Oprostite, kako to razgovarate sa mnom?"

"Ona je prestala biti ministrica 2019., ako ste vi pažljivo slušali kao što sada nepažljivo pratite što sam rekao u lipnju 2020. Objasnio sam kontekst, CV, doprinos, reference. Ako to niste čuli, to je vaš problem“, obrazlagao je Plenković.

"Ja sam sve dobro čuo, ali ne možete tako sa mnom razgovarati. I nisam kampist", dodao je Bago.

"Mogu, mogu. Sve mogu", završio je premijer.

Eto, tako to izgleda kada se premijeru postavi pitanje koje mu nije po volji.

Pitanja će Dnevnik Nove TV i dalje postavljati, pa nakon što je naše novinare nazvao transmiterima i sad evo kampistima, čekamo koju ćemo novu kvalifikaciju iz osobne riznice verbalnog bezobrazluka i bahatosti - čuti od predsjednika Vlade.

Izrešetao i Božu Petrova

I Božo Petrov jedan je od političara kojeg je Bago izrešetao svojim pitanjima 2015. godine, kada je Most slagao vlast s HDZ-om.

"Bianco ste predali potpise, bez pregovora, bez potpisa Karamarka na sporazumu kojeg je potpisao Zoran Milanović", rekao je tada Bago.

"Ne mi nismo dali bianco potpise, mi smo pokazali predsjednici da imamo parlamentarmnu većinu kojima možemo jamčiti za potencijalnog manadatara u roku 24 sata", rekao je Petrov.

"Tri dana ste pregovarali s koalicijom Hrvatska raste, a danas ste otrčali s Domoljubnom koalicijom predsjednici", ustrajao je pokojni novinar na pitanjima.

"Gospodin Karamarko je poslalo jučer priopćenje u kojem se slaže s nestranačkom vladom, no s čime se ne slažu jest tripartitna vlada. Ja nisam nigdje potrčao, neki drugi ljudi su izigrali povjernje i principe, donijeli smo odluku da se tako neće surađivati", odgovorio mu je tada Petrov.