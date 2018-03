MINISTAR KUJUNDŽIĆ POTVRDIO: ‘U pripremu Zakona o pobačaju bit će uključena i Crkva’

“Želimo da pobačaja bude što manje, da se zaštiti majka i da se ponude modeli zaštite da se ne odluči na pobačaj”, kazao je ministar zdravstva te najavio da će u pripremu Zakona o pobačaju biti uključeni i predstavnici Katoličke crkve

Još je preostalo godinu dana od roka koji je Ustavni sud naložio da se unutar njega Zakon o pobačaju uskladi s Ustavom RH. Ministar zdravstva Milan Kujundžić, gostujući na N1 televiziji, kazao je da ministarstvo kojem je na čelu okuplja stručnjake koji će iznijeti svoja mišljenja o tom pitanju.

“S jedne strane treba čuvati život od začeća, to je moj stav, a s druge strane okupiti sva mišljenja i smisao je da bude što manje pobačaja”, kazao je Kujundžić.

KUJUNDŽIĆ O ZABRANI POBAČAJA: ‘Zabranom bismo samo napravili štetu, žurno idemo u pisanje novog zakona’



“Poduzeti mjere da pobačaja bude što manje”

Na pitanje hoće li taj zakon biti restriktivniji od postojećeg, ministar Kujundžić rekao je da će biti poduzete mjere da pobačaja bude što manje.

“Želimo da se to što manje događa, da se zaštiti majka i da se ponude modeli zaštite da se ne odluči na pobačaj”, istaknuo je Kujundžić dodavši da će u pripremu Zakona o pobačaju biti uključeni i predstavnici Katoličke crkve.

“Nije mi bilo teško dići ruku za Istanbulsku”

Što se tiče Istanbulske konvencije, Kujundžić smatra da treba otvoriti dijalog i s konzervativnima i s liberalnima. Kazao je i da nije imao dvojbi kada se prošloga tjedna na sjednici Vlade glasovalo o tom dokumentu.

“Nije mi bilo teško dići ruku u Vladi za Istanbulsku konvenciju jer je Istanbulska konvencija u osnovi zaštita od nasilja u obitelji. Da sam imao osobno dvojbu da radim nešto loše za Hrvatsku, digao bih ruku isti tren. Rekao sam i ranije da se u Konvenciji zrcali mogućnost za tzv. rodnu ideologiju. I sigurno će pojedinci i skupine to znati zlorabiti, no to ne obvezuje Hrvatsku, a na tome tragu je i izjava, iako neki kažu da izjava nema pravnu težinu, možda i nema, ali njome se Hrvatska određuje. Ako će nešto pozitivno donijeti Konvencija u zaštiti od nasilja onda je treba podržati. To su procesi koji se događaju u svijetu i ne možemo ostati zarobljeni u vremenu”, rekao je.