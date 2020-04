MINISTAR RADA O MJERI VLADE: ‘Potporu zatražilo 69 tisuća poslodavaca za 410.000 radnika’

Ministar rada Josip Aladrović rekao je da je cilj isplatiti sve naknade za ožujak do Uskrsa te da su prvi iznosi već poslani poslodavcima

Ministar rada Josip Aladrović izjavio je u četvrtak kako je Vladinu mjeru za očuvanje radnih mjesta za ožujak zatražilo 69 tisuća poslodavaca za 410.000 radnika, a prve naknade bit će isplaćene do Uskrsa. Riječ je o mjeri u kojoj država umjesto poslodavca isplaćuje plaću radnicima, a ta je naknada za ožujak iznosila 3.250 kuna, no Vlada ju je danas digla na 4.000 kuna.

OVO SU SVE VLADINE MJERE ZA POMOĆ GOSPODARSTVU: Marić se posebno obratio poduzetnicima, ima savjet i molbu za njih

Prvi iznosi već poslani poslodavcima

“U ovom trenutku govorimo o 410.000 radnika koji su se prijavili kroz 69.000 poslodavaca. Govorimo o mjeri za ožujak. To je unutar naših projekcija, koje su govorile o brojci između 400 i 500 tisuća radnika. Očekujemo da ćemo se tu negdje i zadržati za mjesec ožujak”, rekao je Aladrović za Dnevnik Nove TV.

Izvijestio je da je 80 posto zahtjeva za tom naknadom stiglo online putem, dodavši da je rok za isplatu naknada za ožujak do 15. travnja. Ministar se nada da će se do tog roka i isplatiti novac, a istaknuo je da su prvi iznosi već poslani poslodavcima.

“U ovom trenutku nešto više od 410 milijuna kuna, dakle oko 120 do 130 tisuća radnika je pokriveno s tim”, rekao je Aladrović, dodavši da je cilj da se do Uskrsa isplate sve naknade.

PLENKOVIĆ O VLADINIM MJERAMA: ‘Stat ćemo iza radnika i gospodarstva u najvećoj mogućoj mjeri’

Velik dio naknada za zaposlene u turizmu

“Imamo prostor do 15. travnja i naravno da ćemo se potruditi to ispuniti do Uskrsa”, poručio je.

Objasnio je da se velik dio tih naknada odnosi i na radnike zaposlene u turizmu, jer je turizam i najviše trenutačno pogođen korona krizom.

“Mnoge turističke i ugostiteljske tvrtke su se prijavile na ovu mjeru i naravno da ćemo im svima pokušati pomoći”, rekao je ministar Aladrović.

ŠEF HUP-A POZDRAVIO VLADINE MJERE ZA SPAS EKONOMIJE, ALI UPOZORAVA DA ĆE PLAĆE PADATI: ‘Što će duže ovo trajati…’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.