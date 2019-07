MINISTAR GORAN MARIĆ ŠPRAJCU ODGOVARAO NA OPTUŽBE: ‘Otkad sam u politici, ništa nisam stekao’

‘U jednoj fazi sam imao plaću od sedam tisuća maraka, što je kao danas deset tisuća eura. Otkad sam ušao u politiku, ništa mi ne treba.’

Ministar državne imovine, Goran Marić, u RTL Direktu odgovorio je na priče o stanu vrijednom 2,5 milijuna kuna u kojeg je uselio njegov sin.

Da podsjetimo, priča ide ovako. Ministar Marić je 2012. godine prilično povoljno od poduzetnika Zvonka Šarića kupio kuću u Živogošću. Šarić je sudjelovao na natječajima Marićevog ministarstva, a prema pisanju Indexa, pojavila se još jedna transakcija između njega i obitelji Marić.

Ministrov sin Ante je 2013., godinu nakon što su Marićevi u Živogošću kupili kuću Zvonka Šarića, obiteljsku tvrtku Scientia bez ikakve naknade prepisao na Šarića. Tvrtka je, kako je pisao Index, imala u vlasništvu stan od sto četvornih metara u centru Zagreba vrijedan milijun kuna i kapital od oko 870 tisuća kuna. Taj stan u Zvonimirovoj ulici u Zagrebu je tvrtka Marićevog sina 2011., opet kažu ispod tržišne cijene, kupila od Franjevačke provincije iz Splita kojom je tada rukovodio fra Željko Tolić.

Nakon što je postao vlasnik tvrtke Scentia, pa i stana u njenom vlasništvu, Šarić ga je prodao za milijun kuna tvrtki Šted-invest, u kojoj je ministar Goran Marić bio direktor prije nego je postao saborski zastupnik. I na kraju, sin ministra Marića, koji je bio vlasnik njihove obiteljske tvrtke Scientia, useljava u luksuzan stan na zagrebačkom Prisavlju, koji je u vlasništvu tvrtke Veslačka nekretnine, a to je pak tvrtka kćer Šted-investa kojemu je Zvonko Šarić za milijun kuna prodao onaj stan bivše Marićeve tvrtke.

Posljednja poslovna aktivnost te bivše Marićeve tvrtke, koju je de facto poklonio Šariću jest ona iz 2014. godine kad je tvrtka izdala pozajmicu nepoznatoj osobi od 1,7 milijuna kuna i otad je u mirovanju.

Na pitanja o ovoj priči, ministar je odgovorio Zoranu Šprajcu.

SIN MINISTRA IMOVINE USELIO U STAN VRIJEDAN 2,5 MILIJUNA KUNA, MARIĆ TVRDI: ‘Sin mi je podstanar’

“Obnašao sam dvije političke funkcije, jedna je u Saboru, a druga ministarska. Sve što sam stekao, stekao sam prije političkih funkcija. Dakle, do 2008. godine sam stekao sve što ima, samo sam mijenjao oblik imovine, ali ona se nije povećavala. Radim 36 godina, predavao sam na raznim institucijama, bavio se raznim aktivnostima i sve sam stekao na zakonit način, što je vidljivo. U jednoj fazi sam imao plaću od sedam tisuća maraka, što je kao danas deset tisuća eura. Otkad sam ušao u politiku, ništa mi ne treba. Naravno, svaka činjenica može se izokrenuti, kao da sam prodao apartman 2014., a prodao sam ga 2004. pa nisam ni mogao prijaviti”, rekao je Marić.

Na priču o svom sinu i spornom stanu kaže sljedeće.

“To je bila tvrtka moga sina, ne postoji pojam obiteljske tvrtke. Sin je prenio svoje poslovne udjele. Gospodin Šarić bio je član upravnog odbora Šted-investa prije no što sam postao direktor. Dakle, njegova poznanstva i veze sežu dulje nego ja. Što se tiče vrijednosti tvrtke, na nju utječe mnogo čimbenika… Olako se zaključuje i nikad nije onako kako se čini. Ima razloga zašto je to tako napravljeno. Koji je razlog da moj sin nešto pokloni, zašto bi to radio? Sve ovo je izmišljeno da bi se kazalo kako je moj sin kupio stan u Veslačkoj. On je jedini sin nekog dužnosnika za kojeg se objavljuje ovako nešto, kao i da je kupio stan, a nije. Uredno je prijavljen Poreznoj upravi i ponosan sam na svog sina”, objašnjava Marić.