PREGOVORI O FORMIRANJU VEĆINE / Izjave Vladimira Bileka i Marka Milića: Manjinci daju potporu Andreju Plenkoviću

Vladimir Bilek dao je izjavu za medije nakon sastanka s nacionalnim manjinama. Naglasio je kako svih osam zastupnika nacionalnih manjina ostaje u Klubu zastupnika te daje potporu Andreju Plenkoviću. Marko Milić, glasnogovornik HDZ-a, poručio je: "Realnost politička nakon izbora je da nismo u prilici sami formirati parlamentarnu većinu. Jedina politička realnost je bila formiranje vlade HDZ-a uz partnerstvo s DP-om. Sve drugo, a to se brzo ispostavilo i kroz ishitrene reakcije predsjednika SDP-a koji to uskoro neće biti, i to je sada iza nas jer su odustali. Jedina realnost je vlada HDZ-a i DP-a. Njihovih 13 zastupnika i naših 61 ne čine 76, potrebno je povjerenje još nekoliko zastupnika. Logika stvari nalaže da razgovaramo s predstavnicima manjina", kazao je te zahvalio zastupnicima manjina na podršci i visokom stupnju odgovornosti koji su pokazali.