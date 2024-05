Hrvatski kazališni glumac Marko Cindrić organizira humanitarni ultramaraton u kojem će trčati od Zagreba do Siska za Udrugu KAS Sisak, Udrugu Kolibrići i za pučku kuhinju na Sv. Duhu. Utrka se zove "Mosa bavlju 6400", a Cindrić planira pretrčati distancu od 70 kilometara, od Župe sv. Antuna Padovanskoga na Svetom Duhu u Zagrebu do Samostana sv. Antuna Padovanskog u Sisku.

Svojim pothvatom namjerava prikupiti 150 tisuća eura koji će raspodijeliti na tri jednaka dijela - Udruzi KAS za krov pod kojim će djeca moći imati terapije tijekom cijele godine, Kolibrićima za lijekove i opremu, dok je dio prikupljen za pučku kuhinju na Sv. Duhu namijenjen rashladnom sustavu o kojem svakodnevno ovisi 400 ljudi.

Cindrić nam je otkrio da je trenutno ozlijeđen te da sanira rupturu na desnom listu, ali ni u kojem slučaju ne planira odustati. "Ozljeda je ozbiljna. To do kraja postaje Rocky priča. Bit će žestoko do samog kraja, odnosno do Siska. Idem do kraja. To je sada zacrtano i mora se dogoditi. Humanitarna akcija je pokrenuta i nema nazad. U kojem god stanju bio, idem tamo, makar došao četveronoške ili u tačkama", odlučan je Cindrić.

Napominje kako neće trčati sam. "Postoji izvjesna šansa da će ići najpoznatija trčaka imena. Uskoro imam sastanak s Draganom Jankovićem, trenerom hrvatske ultramaraton reprezentacije pa ćemo vidjeti detalje. Bit će sigurno desetak trkača", pojašnjava nam Cindrić.

Do početka utrke koja će se održati 18. svibnja preostalo je nešto više od deset dana. Cindrić objašnjava da je akciju moguće podržati kupnjom marame ili uplatom donacij na račun. Više detalja moguće je pronaći na njegovoj službenoj stranici. "Širite riječ da skupimo lovu za djecu", zaključno je poručio Cindrić.

