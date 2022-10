Predsjednik Zoran Milanović u utorak je rekao da nije upoznat s idejom da se u Europi obučavaju ukrajinski vojnici, ali načelno ne podržava obuku "ratne žive sile" na hrvatskom tlu jer bi to značilo upetljavanje Hrvatske u taj rat više nego što je potrebno.

U izjavi novinarima rekao je da nije upoznat s idejom europskih ministara vanjskih poslova o obučavanju 15.000 ukrajinskih vojnika u Europi, ali je "ne podržava".

"Ne podržavam tu ideju zato što ne podržavam upetljavanje Hrvatske u ovaj rat više nego što treba. To je dovođenje rata u Hrvatsku. Korektni smo, solidarni i to je to", rekao je.

Ako bi Ministarstvo obrane RH bilo suglasno s takvom idejom Milanović im unaprijed kaže: "Ne idimo u to".

"Kao vrhovni zapovjednik (OS RH) to neću odobriti", poručio je.

Dodao je da na ratu u Ukrajini profitiraju mnogi, primjerice "politički paraderi". Kazao je da strani polaznici stalno dolaze u Hrvatsku na obuku, "ali obučavanje ratne žive sile za rat u trećoj državi je nešto o čemu treba dobro razmisliti".

'Ruski simpatizer'

A ove njegove riječi odjeknule su u Ukrajini pa se tako tamošnja Pravda, navodi kako 'Predsjednik Hrvatske želi blokirati obuku ukrajinske vojske u toj zemlju u sklopu misije EU'.

"Hrvatski predsjednik, poznat po svojim simpatijama prema Rusiji, rekao je da se protivi obuci ukrajinske vojske na teritoriju Hrvatske i da će blokirati takve odluke", navode, a zatim citiraju Milanovićevu gornju izjavu.

Istaknuli su i to kako je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman prije nekoliko dana poručio da je Hrvatska među zemljama koje su spremne primiti dio ukrajinske vojske na obuku, ali da se odmah plotom javio Milanović 'koij se kao vrhovni zapovjednik usprotivio tome'.

Vojni stručnjak: Hrvatska je dorasla tom zadatku

S druge strane, vojni stručnjak Marinko Ogorec rekao je za Net.hr da je Hrvatska vojska dorasla tom zadatku, ako joj bude povjeren.

''Hrvatska ima dovoljno dobro obučenih i osposobljenih vojnih instruktora pa vjerujem da će to sve biti konkretizirano na razini NATO snaga i da će naši timovi biti upućeni da obučavaju ukrajinske vojnike. Koliko znam, imamo dosta raznovrsnih timova, a koji će biti poslani, ovisit će o tome koja vrste obuke su potrebne Ukrajincima'', kazao je Ogorec.

Podsjetio je da Hrvatska već ima slično iskustvo iz mirovne misije u Afganistanu.

''Tamo smo već imali svoje tzv. OMLT timove (timovi za operativno mentorstvo i vezu), koji su apsolutno dobro odradili posao'', rekao je Ogorec.