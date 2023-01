Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u Vukovaru je sudjelovao na obilježavanju 31. godišnjice međunarodnog priznanja RH i 25. obljetnice završetka mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja te završetka mandata UNTAES-a gdje je komentirao odbijanje predstavnika SDSS-a da dođu na obljetnicu.

'To su gluposti. Nećemo ništa postići'

"Mislim da su trebali doći, iako znam da nije jednostavno. Ovo je bio sukob dviju strana, a sada je mir i stvari ipak idu nekako naprijed. Znam da ne mogu imati stav poput moga, ali to ni ne očekujem", rekao je Milanović, Napomenuo je kako bi on tu očekivao predstavnike lokalne zajednice, ali da on u lokalnoj politici ne sudjeluje. Na pitanje novinara je li tu trebala biti Anja Šimpraga, Milanović je odgovorio: "To pitajte Plenkovića".

Milanović je zatim imao monolog o Plenkovićevom intervjuu za francuske medije u kojem se dotakao i njegovih izjava o pitanju obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

"Ovo je intervju premijera države za francuske medije kojeg tamo nitko nije primijetio. Radi se o Ukrajini. To je dno dna. Za dublje treba posebna geo-oprema. Ne možeš ići niže od toga", rekao je Milanović i onda krenuo citirati Plenkovićeve izjave.

Podsjetimo, Plenković je rekao da je odbijanje prijedloga da se Hrvatska pridruži misiji Europske unije za potporu ukrajinskoj vojsci povijesno pogrešna odluka.

"Pljuješ hrvatske zastupnike i hrvatske građane u francuskim medijima. Washington i NATO preko Ukrajine vode proxy rat protiv Rusije. Plan ne može biti maknuti Putina. Plan ne mogu biti sankcije. To su gluposti. Nećemo ništa postići. Nisu ni Miloševića slomili sankcijama. Idu iz rata u rat. Što bismo trebali biti? Američki robovi?", kazao je.

"Bavi se nečim ispod razine premijera. Dolazi mali Sloba (Ivica Dačić) on mu je super. Taj čovjek je obožavatelj Putina i Rusije. Taj mu je dobar. Njega prihvaćaš kao partnera. Štovatelja Arkana", komentirao je Plenkovićevo druženje s Dačićem.

O poskupljenjima: Trebali su angažirati cijelu vojsku inspektora

Predsjednik je upitan i o zaokruživanju, odnosno povećanju cijena nakon uvođenja eura.

"Trebali su angažirati cijelu vojsku inspektora koji će okolo gledati. Međutim, cijene su već mjesecima istaknute u eurima i kunama. Mi ne živimo u Sovjetskom Savezu. Očekivao bih da to netko kaže Vladi. Kupac je taj koji ima najveću moć. On treba reći: Podcjenjuješ me, podcjenjuješ moju pamet i idem kod nekog drugog", rekao je.