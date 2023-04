Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana Krapinsko-zagorske županije u Krapini, a nakon togastao je pred pripadnike sedme sile.

“Imaju ogromnu moć, nikakvu kontrolu, mogu hapsiti ministre na aktualnoj dužnosti, prema tome, ta cijela priča je grozna, a najjezivija mi je prema jednom vozaču kojem ime ne znamo. Vidjeli smo da ništa nije zgriješio", rekao je o ostavci ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić.

“Ne znamo ime, kao da se radi o fosni, o gredi na skeli”, dodaje Milanović. “Kad bi odustali od progona tog nesretnika, ostala bi osobna vendeta Plenkovićeve političke akvizije prema šefici USKOK-a čiju je ostavku njezina šefica već tražila, da bi prije pola godine Marušić bila jedina kandidatkinja za šeficu USKOK-a. Onda nam DORH prvi dan laže, nije prvi put.”

“Cijena ljudske sudbine je nikakva. Vozač, Jozef K, sad će strepiti od disciplinskog progona”, navodi i kaže da su u pitanju osobni obračuni. Potom je nekoliko riječi posvetio Zlati Hrvoj-Šipek, glavnoj državnoj odvjetnici.

“Glavna državna autolimarka obilazi premijera i razgovara o materijalnim pitanjima i problemima s kojima se suočava DORH. Voze se u autima koje im je dala SOA koja to popravlja iz svog fonda”, poručio je i opet se osvrnuo na vozača.

"Apeliram da se o tome počne izvještavati. Imamo čovjeka čija je koža razapeta na bubanj, a ne znamo mu ni ime. On bi sad trebao disciplinski odgovarati. Ovog čovjeka kojem ni ime ne znamo, kaznio je sud, a sad će ga kazniti i Malenica. Gdje je sindikat tu? U dobroj vjeri ovo prozivam, za sve buduće slučajeve. Država je mizeran, grozan gospodar u ovom slučaju. Oni sad ne mogu odustati od progona ovog nesretnika", kazao je.

Premijer rekao kako glavna državna odvjetnica mora sve objasniti javnosti što je Milanović oštro kritizirao kako je loše to napravila.

"Htjeli su to riješiti ali kako su traljavi i nespretni nisu znali kako, da su bar barabe pa bi znali odradit. Izlazi u handžar mediji članak u kojem se navode svi ovi kvazi argumenti i to je novinarstvo. Pucaš na šeficu USKOK-a. Ali ima nas koji vjerujemo da postoje slobodni mediji koji neće napisati gluposti", rekao je.

Andreja Plenkovića nije zaboravio. Evo što kaže o njegovu sastanku sa Hrvoj-Šipek.

"O čemu imaš razgovarati s državnim odvjetnikom, koje su to teme? Vidjeli smo da razgovaraju i nasamo, kako izgledaju ti razgovori? Ja te vrste razgovora nisam vodio", kazao je.

Nakon što je u četvrtak prozvao Vladu zbog Izvješća o obrani ministar obrane Mario Banožić je poručio da tu nije bilo friziranja.

“Je li se do dolaska Plenkovića ovako razgovaralo, je li netko nekom rekao da lažeš? Dolaskom gojenca to se mijenja. Ja moram pucati istim kalibrom. To lažeš je došlo s AP-om”, rekao je Milanović.