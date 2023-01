Njemačka je odlučila tenkove dati Ukrajini, a na to se u svojoj izjavi osvrnuo predsjednik Hrvatske Zoran Milanović.

"Kakav će utjecaj imati Leopardi ne znam, nisam dovoljno stručan", rekao je govoreći o tenkovima pa dodao kako se nada da traju razgovori Moskve i Washingtona jer bez toga rat u Ukrajini neće završiti.

'Lavrov me pohvalio, što ja mogu s tim'

"Produžit će rat, dok Moskva i Washington ne dogovore kraj rata, što je užasno teško i daleko i ne vidim da se to događa. U tim pregovorima neće nitko pitati ni Zagreb ni Bruxelles, a ako ih ne bude - onda smo korak bliže Trećem svjetskom ratu. Neki već misle da je počeo."

Komentirajući pohvalu Sergeja Lavrova, ruskog ministra vanjskih poslova, kazao je: "Pohvalio me, što ja mogu s tim. Ne znam kako će tenkovi pomoći Ukrajini, možda pomognu, a možda izgore. Pozdrav svim kritičarima i dao Bog da ih Lavrov pohvalio."

'Želite li da uđemo u rat?'

“Ako se Amerika i Rusija ne dogovore, a to nije na vidiku, rat se neće zaustaviti. Nekako se nadam da traju nekakvi razgovori, ili ćemo lagano prema trećem svjetskom ratu za koji neki misle da su već počeli, ali ja sam malo suzdržan. Što se tiče tenkova, i ruski i američki gore isto”, rekao je Milanović.

“Vojno Hrvatska nikako ne treba pomagati. Želite li da uđemo u rat? Ja sam citirao ukrajinskog ministra koji je rekao da je to proxy rat. Ja sam samo ponovio njegove vijesti. I onda smo slušali kako me hvali Lavrov, međutim nakon nekoliko dana njemačka ministrica vanjskih poslova kaže da moramo biti jedinstveni jer, citiram, mi smo u ratu s Rusijom. Ja to nisam znao. Možda je Njemačka u ratu s Rusijom opet, ali sretno im, možda prođu bolje nego prije 70-ak godina”, rekao je.

I sada očekujem da ju pohvale naša piskarala iz handžar medije ili da joj Lavrov dodijeli orden i da je zaprosi, a da im Radman bude kum. Sad smo od Zelenih, koji su bili pacifistička stranka i antiamerička, i antiruska, čuli da smo i mi u ratu. Mi nismo u ratu, Rusija i Amerika su u ratu, ali Njemačka nije i neće ih se ništa pitati, a možda i bolje jer smo vidjeli što su radili s rezolucijom o BiH”, rekao je.

“Možda ti tenkovi izgore, možda dođu do Krima, ali bez Hrvatske. Ja ću to uvijek zagovarati. Oni koji se žele svidjeti nekome u Bruxellesu možda će to zagovarati, ali ja neću”, dodao je.

'Razdoblje premijera loše je utjecalo na mene'

Jedan od novinara ga je upitao kako je živjeti u ovakvim godinama i kako je na njega utjecao posao premijera.

"Loše je utjecalo na mene. Slabiji sam. Nekada sam mogao trčati na Sljeme. I onda pređeš pedesetu. Previše se sjedi i puno se pije. Nezdravo se živi. Ne želim više živjeti kao kada sam imao 45. "

Vratio se i na ozbiljne teme. "Ako smo u ratu s Rusijom onda hajmo vidjeti što nam je činiti, i onda nećemo pitati Njemačku za mišljenje. Scholz je bio nešto blaži, ali oni neka se dogovore onda tko je tamo kancelar. Ja sam dugo u politici i naša zemlja je prošla kroz svašta, ali ovakvo ludilo još nisam vidio."