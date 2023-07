Predsjednik Zoran MIlanović dao je izjavu za medije te kazao da nije drage volje donio odluku o sazivanju Izvanredne sjednice Sabora te da 'predsjedniku u Saboru nije mjesto'.

"Koja bi bila moja uloga? Da pročitam sve navedeno u poslovniku?", upitao je novinare. "NItko se nije sjestio pozvati me da to obrazlažem",dodao je.

Nesreću zbog nevremena nije želio komentirati. Kazao je da je u to vrijeme bilo u stanu.

"Možda je netko mogao reći. Nisam vidio nikakvu najavu da se sprema nešto tako ozbiljno. To je bilo od Zaprešića do Leskovca", kazao je. "NIsam shvaćao što se događa dok me supruga nije pozvala da nešto skinem s balkona. Stvarno je bilo ružno, ja to ne pamtim. Možda je netko trebao ranije reći. Nije to došlo iz duha svetog, došlo je preko Austrije, Slovenije, u realnom vremenu", rekao je.

"Ne može mene Grmoja uspoređivati za suradnju s HDZ-om. On i Petrov su doveli HDZ na vlast", komentirao je Milanović.

Rekao je da premijer 'ledeno ignorira' predsjednika Vrhovnog suda, Dobronića.

"Ovo što se događa nije normalno. Kod nas se sve objašnjava nečijim egom. Netko je traljavo pregovarao pa mu je sad nezgodno reći 'ajmo sad sjesti za stol i riješiti problem'. To je sitan problem na državnoj skali, ali time se priznaje propust. Pa nisu jedino doktori u ovoj zemlji na proračunu", kazao je Milanović. "HEP nije na proračunu. Ali se koristi kao reklamna agencija kojoj se plaćaju drugi neovisni mediji."

Kazao je da izvanredna sjednica neće ništa ključno promijeniti, ali je potrebna.

"Sjednite, raspravljajte, imate neke zaključke. To očito stranku koja je na vlasti i koji joj sretno daju ruke, neće pokolebati. To jest predsjednika. To je one man show", kazao je.

Na pitanje, hoće li ovaj njegov potez utjecati na izbor ravnatelja VSOA-e, rekao je: "Moguće. A što da sad radim? Da jedno uvjetujem drugim?"

"Ne možeš imati svog kandidata i izaći u javnost, pa da je i najbolji vojnik. To je praksa koju provodimo godinama. A ti hoćeš na silu. Uvijek postoji i kontra sila", kazao je Milanović.

Plenković otvorio sjednicu Vlade

Najprije se osvrnuo na nevrijeme.

"Ozlijeđeno je više od 60 osoba, 4 su smrtno stradale, dvije na području Zagreba, jedna na području Brodsko-posavske županije i vatrogasac na području Vukovarsko-srijemske županije", kazao je Plenković te izrazio sućut obiteljima poginulih i brz oporavak ozlijeđenima.