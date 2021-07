Predsjednik Zoran Milanović dao je izjavu u Livnu nakon što je jučer stigao u posjet BiH.

"Ljudi se ovdje bore, neuništivi su. Čak sam malo impresioniran koliko je truda, rada i energije uloženo u ovaj kraj. Impresivno", rekao je.

"Oni su borbeni, ali nisu militantni. Ono za što se bore je minimalno. Pokušavaju ih izgurati iz Doma naroda. Status konstitutivnog naroda nije dekor, nego pitanje opstanka. Hrvati ovdje nisu manjina mada neki profesori koji gostuju po hrvatskim televizijama lupetaju da jesu, što je nepismeno", rekao je.

'To je krađa iz očiju'

"To govori gospon profesor (Dejan Jović op.a.) kojeg je Josipović morao najuriti s mjesta savjetnika. Kaže Hrvatima u BiH - budite manjina. Da nije cinično, bilo bi glupo", rekao je.

"Nakon jednog rata donesen je sporazum i on će vrijediti zauvijek ili do neke nove nevolje koju ne želimo. Ne može ga se mijenjati na akademskoj razini i sitnim potkradanjem Hrvata na razini Predsjedništva BiH i Doma naroda", kaže. "Na perfidan način se otuđuje, to nije džeparenje, nego krađa iz očiju", dodaje.

'Profesori politologije govore gluposti'

"To je ono 'zato kaj mogu'. E, tome će doći kraj", rekao je Milanović.

"Profesori politologije dobivaju plaću i govore gluposti. Neka kažu kako Hrvatima u BiH kažu da budu manjina, to im je kul, to im je seksi. Manjine u Hrvatskoj imaju prava o kojima manjine u drugim zemljama mogu sanjati", kaže.

Prozvao je Komšića.

"Neki iz čaršije govore da sam gost. Sigurno nisam njihov gost. Gost sam ovih ljudi ovdje. Izabrane vlasti i franjevaca", kaže. "Komšić se ugradio, njemu to paše", rekao je.

"Profesor politologije je eskort dama gospodina Pupovca", kaže. "Prvo ste džeparili, sad reketarili Hrvate u BiH koji su malobrojni, ne slabiji", govori Milanović.