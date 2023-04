Radmila Čahut Jurišić, predsjednica Sindikata zdravstva Hrvatske, komentirala je za N1 izjavu premijera Andreja Plenkovića, da su u ovom mandatu plaće značajno povećane.

“Povećavale su se, ali pogledajte kakav cunami od cijena imamo. Znate li koja je plaća medicinske sestre prvostupnice sestrinstva s 41 godinu staža? S dodacima od 25 posto, dakle onih 17 posto na bolničkom odjelu i 8 posto što je vezano za život i zdravlje bolesnika, iznosi 1100 eura. O čemu mi pričamo? Srednja medicinska sestra koja se zapošljava s dodacima ima 800 eura, viša medicinska sestra ima 910 eura. Je li to velika plaća? Nama tjedno odlaze tri sestre u tišini. Idu van”, kazala je Čahut Jurišić.

Istaknula je da samo u riječkom KBC-u nedostaje 300 sestara te da jedna sestra radi posao za njih tri.

“U tri mjeseca medicinska sestra napravi 260 prekovremenih, a godišnji limit je 180 sati”, otkriva Čahut Jurišić te naglašava da se nitko ne javlja na natječaje radi niskih plaća. Problem je i organizacija rada.

'Protiv uredbe ne možete štrajkati'

Prosvjed je, smatra, neučinkovit, ali ukazuje da su onemogućeni ići u štrajk.

“Štrajk je akcija koja bi trebala polučiti rezultate. Međutim, nama se koeficijenti složenosti poslova uređuju Vladinom uredbom. O njima se, dakle, ne pregovara. Pregovara se samo o osnovici. Vlada može odrediti koeficijente kakve hoće, nemate zakonske osnove za organizaciju štrajka. Protiv uredbe ne možete štrajkati”, pojasnila je te naglasila da bi koeficijenti složenosti poslova trebali biti predmet kolektivnog pregovaranja.

Na pitanje, kako komentira fotografije dvije starice na jednom krevetu, Čahut Jurišić je odgovorila: “Joj, nemojte, glava me boli kad to vidim. To je tragedija. Ako se to desi, ravnatelj mora istog trenutka odstupiti.”