Šef Klinike za infektologiju KBC-a Split, Ivo Ivić, epidemiologinja HZJZ-a Dijana Mayer, profesor molekularne medicine sa Sveučilišta u Oxfordu Kristijan Ramadan i šef istarskog Stožera Dino Kozlevac u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog" komentirali su epidemiološku situaciju u Hrvatskoj. Ivić je kazao da "ćemo sada početi birati gorke plodove druženja tijekom praznika".

Ivić je kazao da u proteklom tjednu bilježe porast hospitalizacija u Splitsko-dalmatinskoj županiji. "Pojačali smo intenzitet otpusta, držimo neku ravnotežu, ali postaje to sve teže. Imali smo 15-ak prijema u prosjeku dnevno, sada je to prešlo brojku od 20", rekao je Ivić.

"U ovom razdoblju vjerojatno nas očekuje ista priča, ako ne i lošija. Mi ćemo sada početi ubirati gorke plodove praznika i blagovanja, druženja koja su evidentna. Gdje god se okrenete, vidite da nikakvo protuepidemijsko ponašanje ne postoji. Naša staračka populacija je izuzetno loše procijepljena i neće biti dobro", kazao je. Dodao je da ovog tjedna ne vjeruje da će brojke biti manje, već samo više. "Omikron je stigao, i to sad već znamo. Jedna trećina uzoraka je bila pozitivna prošli tjedan od onoga screeninga. Prema tome, možemo samo očekivati porast", rekao je Ivić.

'O nama ovisi koliko ćemo dozvoliti da se taj omikron širi'

Epidemiologinja Mayer kazala je da bi bilo idealno kada bismo sljedeće godine ostali samo na omikronu, odnosno da više ne bude mutacija i novih sojeva. "Ako bi ostalo samo na omikronu, s obzirom na ono što znamo do sada; da je jako zarazan, da se jako brzo širi, sigurno ćemo imati velike brojke novooboljelih. Koliko će od tih novooboljelih biti teških kliničkih slika, koliko će ih biti potrebno hospitalizirati, to ćemo vidjeti. S obzirom na ono što sada znamo, mogu reći da su do sada bile blage kliničke slike koje ne zahtijevaju hospitalizaciju", rekla je Mayer. Ipak, naglasila je da se nikad ne zna koliko će ljudi od blage kliničke slike razviti težu. Dodala je da je za sada prerano da vidimo "posljedice" okupljanja za Badnjak, pogotovo za Staru godinu.

Mayer je naglasila da je na svima nama "koliko ćemo dozvoliti da se taj omikron širi i kakve će biti mutacije".

Profesor Ramadan je kazao da je omikron sada dominantan soj koji se ubrzano širi, ističući pritom blaže kliničke slike, ali i da će bez cijepljenja i mjera biti teško jer može doći do novih mutacija. Uspoređujući smrtnost u Hrvatskoj, Ramadan je kazao da je ona gotovo ista ove, kada imamo, i prošle godine, kada nismo imali cjepivo protiv koronavirusa.

'Većina se opustila'

Govoreći o situaciji u Istri, Kozlevac je kazao da su brojke u Istri manje, ali da će "dan istine biti sutra, prekosutra, četvrtak...". "Vidjet ćemo kakve su brojke i te brojke nas zabrinjavaju zato što smo se opredijelili, cijela republika, za jedan liberalni pristup. Taj liberalni pristup koji imamo mi zahtijevao je veliku dozu autodiscipline, samodiscipline. Vidim da su se svi opustili, većina ljudi se opustila i to je proizvelo velike brojke koje ugrožavaju zdravlje ljudi - svaki dan umire po dvoje, troje, i pet smo imali... Od 1. rujna do danas nam je umrlo gotovo 120 ljudi", kazao je Kozlevac, upozorivši pritom na ugrozu zdravstvenog sustava te da je OB Pula u problemima.

Šef istarskog Stožera rekao je da neće biti lockdowna, ali da će vjerojatno morati nešto predložiti u "korigiranju ovog ponašanja". "Nema dobrih naznaka da bi se situacija mogla popraviti ako nećemo mi na neki način kao sustav korigirati određene mjere", poručio je. Kozlevac je kazao da u Istri do danas nemaju potvrđen omikron, ali da je za pretpostaviti da je tu, "u điru".

Ramadan je kazao da je vrlo vjerojatno da će omikron uvijek ostati u našoj populaciji, da će prijeći na životinje i biti kao jedan rezervoar, te da će se u pogodnoj situaciji moći vratiti na ljude. "Jedino što nam ostaje je cijepljenje i slušati struku, slušati znanost što nam kaže, ljude koji rade u bolnicama", rekao je.

"Apelirao bih na političare i hrvatsku vladu da provodi kampanju cijepljenja puno žešću nego do sada, s vrlo blagim ili mlakim izjavama 'Moramo se cijepiti'. To mora biti jedna visoka kampanja i to moraju provoditi ljudi od povjerenja, da ljudi počnu vjerovati u to cijepljenje, a ne da se šire neke suprotne informacije, da ljudi gube povjerenje u poruke koje dolaze iz vrha", dodao je.

Mayer o obaveznom cijepljenju

Govoreći o razgovorima na razini Europske komisije o uvođenju obveznog cijepljenja, Mayer je kazala da će u Hrvatskoj to ovisiti o broju novooboljelih, brzini širenju virusa te o tome koliko će rasti postotak procijepljenosti.

"Cijelo vrijeme smo nekako pokušavali ljude pridobiti na cijepljenje, odnosno, reći im koliko je to važno. Međutim, ako to neće biti zadovoljavajući postotak, ako će broj novooboljelih rasti, ako ćemo imati pritisak na bolnički sustav još veći nego što je sada, bojim se da će obavezno cijepljenje morati biti jedna od opcija, ali za sada još nekako nismo o tome baš, ne mogu sad to reći sa sigurnošću da će biti, ne znam, od sljedećeg mjeseca ili uskoro, ali to je svakako jedna od varijanti", rekla je Mayer. Dodala je da smo imali liberalne mjere, a o mogućnosti postroženja rekla je da se za sada o tome samo govori, ali da su sve opcije otvorene.

"Vrlo vjerojatno, ako za tjedan dana taj broj bude opet onako veliki kao što smo imali, moguće je da će se ići u postrožavanje mjera", otkrila je Mayer.

Ramadan je rekao kako u razvijenim zemljama ljudi vjeruju političarima i slušaju njihove poruke, dok je u Hrvatskoj, po njemu, situacija drugačija. "Kod nas, nažalost, zbog takve zemlje kakva jesmo i politike kakva je, i gdje su ljudi visoko korumpirani, jednostavno te poruke ne dolaze do ljudi. I tu treba naći, u Hrvatskoj treba naći određene ljude kojima će veća populacija vjerovati i da onda oni jednostavno prenesu tu jasnu poruku ljudima da se cijepe", poručio je Ramadan.