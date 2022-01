Skok broja zaraženih varijantom koronavirusa omikronom mogao bi dovesti do toga da Izrael dosegne kolektivni imunitet, rekao je u nedjelju najviši zdravstveni dužnosnik zemlje dok se broj slučajeva nastavlja povećavati. Vrlo zarazna varijanta omikron dovela je do porasta broja slučajeva zaraze koronavirusom širom svijeta.

Broj zaraženih u cijelom svijetu dosegao je rekordnu razinu, a prosječno je otkriveno nešto više od milijun slučajeva dnevno između 24. i 30. prosinca, prema podacima Reutersa. Smrtnost, međutim, nije porasla u toj mjerii, što daje nadu da je nova varijanta manje smrtonosna.

Izrael je do kraja prosinca uspio u određenoj mjeri spriječiti širenje omikrona, ali kako stopa zaraze sada raste, očekuje se da će dnevni slučajevi dostići rekordne vrijednosti u sljedeća tri tjedna.

'Cijena će biti mnogo zaraženih'

To bi moglo rezultirati kolektivnim imunitetom, rekao je glavni ravnatelj ministarstva zdravstva Nachman Ash. "Cijena će biti mnogo zaraženih", rekao je Ash za Radio 103FM.

"Brojke će morati biti vrlo visoke kako bi se postigao kolektivni imunitet. To je moguće, ali ne želimo to postići zarazom, želimo da se to dogodi kao rezultat cijepljenja mnogih ljudi", rekao je.

Oko 60 posto od 9,4 milijuna stanovnika Izraela u potpunosti je cijepljeno - gotovo svi cjepivom Pfizer /BioNTech - prema ministarstvu zdravlja, što znači da su ili primili tri doze ili su nedavno primili drugu dozu.

No stotine tisuća onih koji ispunjavaju uvjete za treću cijepljenje do sada to nisu učinili. Od početka pandemije u Izraelu je dokumentirano oko 1,3 milijuna slučajeva zaraze koronavirusom.

Smirivanje vala omikrona

No, dva do četiri milijuna ljudi moglo bi biti zaraženo do kraja siječnja kada bi se val omikrona mogao smiriti, smatra Eran Segal, znanstvenik na Weizmannovom institutu za znanost i savjetnik vlade.

Tijekom proteklih deset dana broj novozaraženih se više nego učetverostručio. Teški slučajevi bolesti također su porasli, ali daleko nižom stopom - s oko 80 na oko 100.

Uzimajući u obzir pojavu teških oblika bolesti Ash je kazao kako se razmišlja o dopuštanju četvrte doze cjepiva za osobe starije od 60 godina, nakon prošlotjednog odobrenja za osobe s oslabljenim imunitetom i starije osobe u domovima.

Otkazani letovi u SAD-u

Zračni promet u SAD-u u subotu je bio posebno pogođen nestašicom osoblja zbog širenja omikrona, a nepovoljno vrijeme u nekoliko dijelova zemlje dodatno je pogoršalo teško stanje zbog porasta broja slučajeva koronavirusne bolesti izazvane zaraznom varijantom omikron.

Od početka subote u Sjedinjenim je Državama otkazano 2725 letova što je više od polovice od ukupno 4618 otkazanih letova u cijelom svijetu u tom danu, što je oko 10 posto subotnjeg svjetskog zračnog prometa, prema web stranici FlightAware. Osim toga, u subotu su kasnila još 6072 domaća američka leta, od ukupno 11.136 za taj dan.

Najpogođeniji američki zračni prijevoznik je SkyWest, koji je morao otkazati 23 posto letova, prema toj stranici, a slijedio ga je SouthWest s 13 posto otkazanih.

U Sjedinjenim Američkim Državama, posebno su pogođene zračne luke u Chicagu gdje je otkazano oko polovice letova u dolasku i polasku, zbog otežanih vremenskih uvjeta jer je najavljena snježna oluja. Za nedjelju je otkazano1497 u Sjedinjenim Državama i 2538 u cijelom svijetu.

Globalni zračni promet i dalje je jako poremećen varijantom koronavirusa omikron. Mnogi piloti i posada 'ispali su' iz stroja nakon zaraze koronavirusom ili su u izolaciji zbog kontakata s bolesnim osobama, što prisiljava tvrtke, koje nemaju dovoljno osoblja za letove, da ih otkažu.

Tijekom božićnih blagdana u svijetu je otkazano oko 7.500 letova.