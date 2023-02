Najpopularniji hrvatski matematičar, prof. Toni Milun, gostovao je u RTL-u Danas i izračunao koliko se može zaraditi ako netko ima višak od 2000 eura i uloži to u narodne obveznice koje će se prodavati od petka.

"Ako je kamatna stopa 3 posto, a toliko je minimalna kamatna stopa što znači da može biti i viša, tada se u godini dana za uloženi novac zaradi 60 eura. U dvije godine za uloženih 2000 eura dobit ćete 120 eura", izračunao je prof. Milun.

Na računima građana 35 miliardi 'viška'

Usporedio je to s oročenom štednjom čije su kamatne stope sada 0,02 posto. "Oročimo li 2000 eura za dvije godine dobit će se manje od eura, odnosno svega 80 centi", izračunao je.

Prof. Milun savjetuje, ako se netko odluči uložiti novac u narodne obveznice, neka to bude onaj koji mu neće trebati naredne dvije godine. S obzirom na to da je na računima hrvatskih građana 35 milijardi dolara "viška", prof. Milun rekao je da je to novac koji se nalazi na tekućim i deviznim računima, na oročenim i stambenim štednjama.

"A tu su kamatne stope oko 0,02 posto ili malo više", dodao je.