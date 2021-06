Mate Rimac oglasio se na svojem Facebook profilu i požalio se da ga Elon Musk i dalje ignorira.

"Unatoč tome što nas Elon ignorira (tvrdeći da Plaid ima najveće ubrzanje) - i dalje smo puno brži, imamo gotovo dvostruku snagu, veći akumulator i brže punjenje. Ipak, nevjerojatne performanse za relativno pristupačan obiteljski automobil - postavljajući nove standarde za glavne OEM proizvođače. Bravo Tesla, bravo Elone", napisao je Mate na profilu.

'Samo ću ovo ostaviti ovdje '

Musk je sinoć predstavio svoj Tesla S Plaid sedan i potvrdio da ih je već prodao 25. Istaknuo je i da je to "najbrži i najbolji električni automobil na svijetu". Na predstavljanju S Plaida rečeno je da od nula do 95.6 km/h ubrzava za manje od dvije sekunde. Rimčeva Nevera to ubrzanje postiže za 1.85 sekundi.

Službeni profil Rimac Automobila odgovorio je na tvit Teslinog službenog profila o novom S Plaid modelu koji je pušten u prodaju.

"Samo ću ovo ostaviti ovdje", tvitano je sa službenog profila Rimac Automobila s pripadajućim videom koji je naslovljen s "Je li Rimac Nevera automobil s najvećim ubrzanjem u serijskoj proizvodnji?". U tom videu Rimac pokazuje Neveru.