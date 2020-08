MARKOTIĆ OTKRILA – NA JESEN NEĆE BITI LOCKDOWNA, OSIM U JEDNOM SLUČAJU: ‘Sada puno više znamo o virusu…’

‘Moguće je da će biti još povećanih brojki. No iza toga obično ljudi odreagiraju i prisjete se svih onih uputa, molbi i upozorenja koja govorimo već skoro osam mjeseci’

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić gostovala je u RTL-u Danas. Na pitanje očekuje li daljnji rast broja zaraženih, nakon što ih je danas bilo 208, kazala je kako je moguće da će taj broj rasti u narednim danima, javlja RTL.

“Moguće je da će još nekoliko dana, budući da uvijek kada krenu neka žarišta, onda imamo razdoblje od 6-7 do 10 dana povećanih brojki. Moguće je da će biti još povećanih brojki. No iza toga obično ljudi odreagiraju i prisjete se svih onih uputa, molbi i upozorenja koja govorimo već skoro osam mjeseci. Potom odreagiraju pa završimo na nešto manjim brojkama. Iskreno se nadam da će i ovaj puta biti tako”, kazala je Markotić.

Blaga klinička slika

Upitana možemo li očekivati veći broj zaraženih iz kruga obitelji mladih koji su se zarazili, Markotić je rekla da to ovisi gdje su bili u trenutku kada su zaraženi. “Ako su bili negdje bez obitelji i po povratku detektirani kao zaraženi, stavljeni su u izolaciju i za očekivati je da će ipak veći dio njihovih obitelji biti sačuvan od zaraze. Međutim, oni koji su boravili sa svojim obiteljima u istim prostorima, mogućnost je da se zaraza prenese.”

“Brojke nisu dobre, nije dobro da veći broj ljudi bude zaražen. No, u ovom trenutku je dobro je da je klinička slika kod takvih ljudi vrlo blaga, da je prijenos zaraze time, možda, manji. No, ne treba se osloniti na to, nego apeliram na mlade da budu odgovororni i da shvate, iako možda kod njih će biti blaži oblik bolesti, mogu nekoga od starijih svojih, onih koje vole, zaraziti i izazvati teške oblike bolesti pa i smrtni ishod. Znači, svi moramo biti odgovorni, bez obzira na dob”, kazala je.

Posljedice otvorenog turizma

Na pitanje je li ovaj rast dijelom i posljedica odluke da se u Hrvatsku bez nekih posebnih restrikcija pusti više od milijun turista, kazala je da sezona već traje i više od mjesec i pol dana. “Naravno sa povećanim migracijama, povećava se i šansa da broj oboljelih i zaraženih bude veći. No prema službenim brojkama koje imamo, nema još uvijek značajnije inficiranih i bolesnih među turistima”, rekla je.

Isto što radimo mi, rade i njihove države govoreći o tome koliko se turisti testiraju, tvrdi Markotić. “Oni se ovdje zadržavaju 7 do 10 dana ili dva tjedna. I ne mora biti nužno da će se ovdje testirati. Za jedan dio je dokazan da su došli bolesni ili inficirani, jedan dio je sigurno dobio zarazu ovdje u Hrvatskoj i u svojim zemljama, ako razviju klinički oblik bolesti, biti će testirani, onda bi preko nekoliko sustava koje docent Capak je više puta objašnjavao, mi bi trebali dobiti tu informaciju. Zasad nemamo veće brojke u tom smislu.”

“Ono što je da je sada ‘na terenu’ veći broj mlađih ljudi, na odmoru na obali i na različitim mjestima gdje se okupljaju čak i na otvornom, a nema previše distance. Mlađi ljudi su slobodniji, lakše se i brže opuste i manje misle na posljedice. To je rezultat takvog ponašanja, bilo da su naši ili stranci. Porast broja je u svim europskim zemljama i to je rezultat i godišnjih odmora i većeg broja putovanja. Putovanja su uvijek rizik, imamo cijelu jednu granu znanosti koja se zove putnička medicina kod koje je covid sada najveći broj zaraženih. No, i masu drugih zaraznih bolesti možete dobiti na putovanjima”, kazala je.

Totalnog zatvaranja neće biti

Na pitanje što će učiniti na jesen, ako se situacija pogorša, kazala je da ni jedna država ne bi mogla izdržati još jedno zatvaranje. “Kompletno zatvaranje nikada nije ni bilo, nego se pokušavalo gradacijski s mjerama, riješavati žarišta. Sada puno više znamo o virusu. Pokušavat ćemo se na jesen voditi svime što smo naučili i pokušati pratiti situaciju i očekivati da će se ljudi ipak puno odgovornije ponašati kada budu u zatvorenim prostorima i kada ne budu na odmorima i kada budu na svojim radnim mjestima, među svojim obiteljima. I da ćemo zajedno sa svim ljudima u Hrvatskoj, kao što smo to sve ove mjesece uspjeli držati, u suštini, jako dobru situaciju. A Hrvatska je i dalje još uvijek jako dobra sa svojim epidemiološkom situacijom”, kazala je i dodala da kompletnog zatvaranja ne bi trebalo biti, ali bi ga moglo biti tamo gdje se pojave žarišta.

Što se tiče Europske komisije koja je ispregovarala kupovinu 400 milijuna doza cjepiva, kada ono bude gotovo, Markotić kaže da cjepivo u Hrvatskoj možemo očekivati isto kada i u drugim europskim državama. “Malo je vjerojatno da će neka od tih licenciranih cjepiva biti dostupna prije sredine ili kraja proljeća. Kada će ga sve europske države moći dobiti, dobit će ga i Hrvatska”, zaključila je Markotić za RTL.

