U studiju Net.hr-a gostovao je saborski zastupnik Hrvatskih suverenista Marko Milanović Litre, koji je govorio o aktualnim političkim temama u Hrvatskoj i svijetu. Uvodno se osvrnuo na pad bespilotne letjelice u Hrvatskoj, koja je ponovo postala tema u javnom prostoru. Upitan hoće li javnost ikada saznati što se zaista dogodilo, Milanović Litre kaže da sumnja da ćemo saznati pravu istinu.

"Tijekom tog cijelog perioda pada letjelice i nakon toga, pokazao se jedan veliki amaterizam od političkog vrha u Hrvatskoj, gdje smo imali različite, rekao bih, pristupe tom cijelom problemu", kazao je Marko Milanović Litre, dodajući da ako je letjelica došla s ukrajinske strane, sumnja da će se ikada priznati pogreška, a ako je došla s ruske strane, sumnja da će se to obznaniti.

Bitno je, dodaje, što je to otvorilo diskusiju o protuzračnoj obrani u Republici Hrvatskoj, za koju vidimo da je manjkava i da ima problema. Rekao je da se ovdje radi o prepucavanju dva brda, tko je veći, bolji i tko je u pravu, a na kraju ispašta hrvatski narod koji ne može biti siguran. Upitan imaju li saborski zastupnici neku informaciju više nego javnost, kaže da određeni saborski zastupnici koji se bave nacionalnom sigurnošću imaju, ali su to sve povjerljive stvari s kojima oni ne mogu izaći u javnost; ne jer se neke stvari prešućuju već jer su neke stvari "stvar nacionalne sigurnosti".

Upitan ulazak u eurozonu?

Na pitanje kako komentira poskupljenje cijena i "skup" Uskrs koji je pred nama, kaže da je situacija nažalost takva kakva je, te da je stanje u Ukrajini samo pogoršalo cijelu situaciju prema potrošačkoj košarici. "Kada gledamo rad Vlade, radi se o mjerama koje su samo za gašenje vatre. To se radi u kontinuitetu. Koronakriza i pandemija bili su idealna prilika da se napravi jedan reset u smislu odnosa države, poreza i načina na koji država posluje. Vidjeli smo da se većina poslova može raditi i od doma, što bi trebalo potaknuti Vladu za veću fleksibilnost unutar tržišta rada, odnosno zakona o radu. To su neki segmenti koji bi olakšali sve ovo", rekao je Milanović Litre.

"Što se tiče same inflacije, jedina je prednost što najvjerojatnije nećemo morati usvojiti euro, odnosno nećemo zadovoljiti kriterije Maastrichta, koji su zapravo i bili odgođeni zbog pandemije. Hrvatska nikada nije zadovoljavala te uvjete, a sada neće sasvim sigurno, jer i s eurom bi ušli u još jedan dodatan kolaps sustava gdje bi se dodatno proširila ta inflacija", kaže.

Upitan da pobliže pojasni svoju tvrdnju kako je uvođenje eura upitno zbog toga što možda nećemo ispuniti maastrichtske kriterije, Milanović Litre kaže da su maastrichtski kriteriji bili definirati 90-ih godina, kada se razmatralo o zajedničkoj valuti na razini EU. "Ti kriteriji su bili jasno utvrđeni na realnim brojkama. Znači - imali ste inflaciju toliko, u redu, u tom slučaju zadovoljavate kriterije. Imali ste kriterije oko javnog duga i još dva kriterija. Nakon određenog vremena, ti kriteriji su bili popustljivi, oni su se mijenjali kroz godine i danas se zasnivaju na predviđenim budućim brojkama, što nije realno u trenutnoj situaciji", pojašnjava.

"Mi možemo prognozirati, odnosno možemo nagađati što će biti za godinu-dvije dana, ali onda se dogode ovako velike dvije krize kao što je pandemija i kao što je rat u Ukrajini…Naravno da onda to sve pada u vodu", kaže saborski zastupnik. "To su sada nekakvi kriteriji koji prognoziraju što će biti u budućnosti, što zapravo nije realno. To nisu realne ekonomske politike i niz uglednika, nobelovaca, kao što je Joseph Stiglitz, koji je lijevi ekonomist ili kao što je Milton Friedman koji je bio desni ekonomist, odnosno imao je desnu ekonomsku politiku, oni su upozoravali na probleme eura. Stiglitz i dan danas upozorava na probleme eura i europodručja, no našim vlastima to očito nije dovoljno, oni smatraju da su pametniji od stručnjaka koji se bave makroekonomijom i monetarnim sustavima", dodaje Milanović Litre.

Na pitanje znači li to da, ako ne ispunimo kriterije, nećemo uvesti euro, Milanović Litre kaže da je moguće. "Moguće da će doći do odgode u ovom trenutku. Iskreno se nadam da hoće", kaže.

"Euro je problem u ovom trenutku jer hrvatska ekonomija nije spremna na to. Nemamo strukturu ekonomije kakva bi trebala biti, imamo ekonomiju gdje 30 posto proračuna ovisi o turizmu. I onda se dogodi pandemija i pitamo se što ćemo sada napraviti", kaže.

Problem je, smatra Milanović Litre, što hrvatska Vlada ne poduzima dovoljno mjera da bi se napravila ta diversifikacija u ekonomiji, odnosno u gospodarstvu, gdje bi pokušali poboljšati druge segmente osim turizma. "Na kraju dana, mi kada pogledamo strukturu zaposlenosti ili strukturu ovisnosti gospodarstva o državi, to su ogromne brojke koje se moraju promijeniti ako Hrvatska misli napredovati", kaže.

Cijela situacija nije dobra, rekao je referirajući se na poskupljenja. "Pozdravili smo ove mjere koje su bile donesene od Vlade u smislu smanjivanja poreza u zadnjem paketu. Smatramo da su one sveobuhvatne i dobre, ali treba vremena da to profunkcionira kako bi trebalo", rekao je Marko Milanović Litre, dodajući i da tu postoje određeni segmenti tržišta koji pokušavaju profitirati na ratu u Ukrajini.

"Ljudi moraju biti toga svjesni. Neke cijene su prenapuhane u ovom trenutku, a kao izgovor se spominje rat u Ukrajini, što nije istina. No nećemo generalizirati, to su samo neki segmenti, nije u globalu tako", kaže.

Plenković je birao, Plenković mora biti i odgovoran

Komentirao je i najavljenu rekonstrukciju Vlade. "U Hrvatskoj postoji problem manjka odgovornosti. Svi imaju prava, a nitko nema odgovornost. Mislim da je tu predsjednik Vlade Andrej Plenković trebao biti odgovoran i raspisati nove izbore. Nema smisla mijenjati svakih pola godine, i to zato što je sudbena vlast prokazala na neke sumnjive radnje. To su ljudi koje je Andrej Plenković birao i Andrej Plenković mora biti odgovoran. Trebao je u onom trenutku kada se tako nešto dogodilo, biti pošten i raspisati nove izbore", mišljenja je ovaj saborski zastupnik, dodajući da su nekoliko puta to naglašavali.

Na pitanje kako komentira da je HDZ i dalje prvi izbor građana, kaže da on uvijek na ankete gleda kao na nekakve smjernice i pokazatelje u kojem smjeru se ide u smislu politika. "Pad je očit kod HDZ-a i nije zanemariv, to je nekih 5-6 posto, s tim da je to tendencija", rekao je.

Izbori su jedini legitimni pokazatelj stanja u Hrvatskoj, odnosno nekakve pretpostavke hrvatskih građana prema političarima, dodao je. Za HDZ je pak mišljenja da će im sve afere doći na naplatu prije ili poslije.

Upitan vide li se Suverenisti u kontekstu okrupnjivanja oporbe koja bi skinula HDZ s vlasti, Milanović Litre kaže da sasvim sigurno ne, ako ih se vidi pokraj Možemo, SDP-a ili Socijaldemokrata na nekoj pobjedničkoj tribini. Dodao je da su se hrvatski suverenisti zalagali i zalagat će se i dalje za okrupnjavanje desnice i desnog biračkog tijela. Rekao je da je puno bolja komunikacija između desnih stranaka u zadnje vrijeme te da su Hrvatski suverenisti uvijek spremni za razgovor s desnim strankama u Hrvatskoj.

Na pitanje bi li mogli surađivati s HDZ-om pošto su i oni stranka desnice, Milanović Litre kaže da je pitanje je li HDZ danas desnica. "Pitanje je njihovih politika, gdje su oni skrenuli, na koji način oni danas funkcioniraju. Uopće je bespredmetno o tome razgovarati sada. Mi niti smo razmišljali niti razmišljamo o suradnji s HDZ-om u ovom trenutku", kazao je saborski zastupnik Marko Milanović Litre.

Što je još rekao o problemima koje ima novi ministar Ivan Paladina, mogućoj suradnji s Domovinskim pokretom, ratu u Ukrajini, pomoći ukrajinskim izbjeglicama te protjerivanju ruskih diplomata iz Hrvatske, pogledajte u cijelom intervjuu.