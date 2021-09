Saborski zastupnik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček gostovao je u studiju Net.hr-a gdje se osvrnuo na aktualne političke teme.

Na početku je komentirao njihovu referendumsku inicijativu o uvođenju eura.

"Prije nekoliko mjeseci odlučili smo krenuti u ovu inicijativu pod nazivom 'Zaštitimo hrvatsku kunu', jer smatramo da građani moraju dati svoj pravorijek na takvim bitnim temama. Sukladno zakonu o referendumu morali smo osnovati organizacijski odbor, na čelu je naš saborski zastupnik Marko Milanović Litre", kaže Pavliček.

Njihovo referendumsko pitanje glasit će: "Jeste li za to da se u Ustav RH unese odredba koja glasi: "Novčana jedinica RH jest kuna, koja se dijeli na stotinu lipa. Odluku o promjeni novčane jedinice u RH donose birači na referendumu".

Na pitanje što je po njima glavni problem oko uvođenja eura, Pavliček govori kako oni nisu protiv eura, no smatraju da Hrvatska u ovom trenutku jednostavno nije spremna za ulazak u europodručje.

"Po svim pokazateljima, mi smo još uvijek pretposljednja država po razvijenosti u EU-u. Pretposljednji smo što se tiče BDP-a po glavi stanovnika, i dalje što se tiče razvijenosti na nekih 63-64 posto prosjeka EU-a. Otkako smo ušli u Uniju, prije osam godina, nas je čak u međuvremenu i Rumunjska prestigla, jedino je Bugarska iza nas. Uletjeti u europodručje kao grlom u jagode neće biti dobro za naše sugrađane", kaže, dodajući da su bili u komunikaciji s brojnim ustavno-pravnim stručnjacima i ekonomistima koji ih podržavaju i koji smatraju da hrvatsko gospodarstvo trenutno nije spremno za ulazak u eurozonu.

Stvaranje novog sloja siromašnih građana

"Zadnjih nekoliko mjeseci zbog inflacije imamo konstantan rast cijena prodajnih proizvoda", veli Pavliček navodeći primjere da je kilogram graha na tržnici 30 kuna, a prošle je godine bio 20 kuna. "Slavonska kobasica je nekad bila 60, ove godine je 90 kuna", dodaje saborski zastupnik.

Pavliček smatra da će doći do još većeg povećanja cijena kada se uđe u eurozonu.

"To se pokazalo u svim državama koje su uvele euro. Došlo je do rasta maloprodajnih cijena, prije svega usluga. Negdje je to bilo malo više, a negdje malo manje izraženo i to će dočekati i nas. Postavljamo se u situaciju da će jedan naš umirovljenik imati neku prosječnu mirovinu 300 eura, a da će jedna vekna kruha koštati euro i pol. Taj će umirovljenik mjesečno 10 posto svoje mirovine davati samo za kruh. A gdje su ostali proizvodi? Gdje su režijski troškovi stanovanja, gdje su troškovi za lijekove i za nešto drugo? Bojimo se da ćemo ovakvim naglim ulaskom doći u situaciju da ćemo stvoriti još jedan osiromašeni sloj naših sugrađana, doći će do pada standarda naših građana i bojim se da će doći do još jednog iseljavanja dijela Hrvata prema zapadnim zemljama. Mislim da to Hrvatska u ovom trenutku neće moći izdržati", kaže Marijan Pavliček.

Na pitanje kako komentira da je HNB kazao da će se uvođenjem eura životni standard građana povećati, Pavliček odgovara kako se boji da su u krivu.

"Pokazalo se u svim ostalim državama da je došlo do pada standarda barem u prvim godinama otkada se ušlo u europodručje. Kasnije su neke države nadošle kao što su Njemačka i slično, međutim neke se i dandanas bore s tim ulaskom u eurozonu."

"Imamo države kao što su Češka, Mađarska, Poljska koje su gospodarski jače od nas i prije nas su ušle u EU, a nisu uvele euro. Danska nije uvela euro, Švedska je čak odbila euro na referendumu, a gospodarska aktivnost Švedske i Hrvatske je neusporediva. Zašto smo mi pametniji od njih? Ljudi su odlučili zaštititi standard svojih sugrađana i u ovom trenutku su odlučili ne ući u europodručje", nastavlja dalje Pavliček.

Što se tiče same organizacije referenduma, Pavliček kaže da je to ogroman posao, a na pitanje hoće li uspjeti skupiti potpise, kaže da su – optimistični.

"Nažalost, zakonski okviri nam ne idu u prilog, ali smo optimisti. Potrebno je skupiti deset posto potpisa od broja birača. To je po nekim procjenama oko 380 tisuća potpisa, što je isto jedan od apsurda – mi imamo gotovo toliko stanovnika, 3,8 milijuna po svim pokazateljima, a toliko i birača", odgovara,

"Naravno da je potrebno prikupiti nešto više jer se bojimo da će brojiti neki slični kao što je Lovro Kuščević, pa je ipak potrebno 30-40 tisuća potpisa više. Sigurno će jedan dio potpisa bit prikazan kao nevažeći", govori.

Organizacija ide jako dobro, a imaju već oko 1100 volontera koji su se prijavili. "Priključile su nam se i neke druge stranke, priključit će nam se i određene umirovljeničke stranke, tako da vjerujem da ćemo mi s tom stranačkom bazom i s volonterima imati daleko više od 2000 ljudi koji su voljni pomoći u ta dva tjedna prikupljati potpise".

Za prikupljanje potpisa imat će nekih 250 lokacija u državi, a pokrit će sve velike gradove.

'Premijer se boji vlastitog naroda'

Na pitanje kako komentira da je Plenković kazao kako će se bez obzira na referendum euro uvesti, kaže da mu nije jasno zašto se premijer boji reakcije vlastitog naroda.

"Sumrak demokracije je kada premijer jedne demokratske države izjavi da referenduma neće biti. I time je prekršen niz zakona i Ustav Republike Hrvatske. Hoće li biti referenduma ili ne, neće odlučiti premijer Plenković. O tome odlučuju hrvatski građani ako se skupi dovoljan broj potpisa i eventualno Sabor ako Ustavni sud procijeni da referendumsko pitanje nije u skladu s Ustavom RH. Kada premijer daje ovako jednu tešku izjavu, onda se zapitamo jesmo li mi jedno demokratsko društvo ili neko polu-diktatorsko društvo, gdje se držimo one stare narodne 'Kadija ti sudi, kadija te tuži'. Mislim da je neprihvatljivo davati takve izjave. Ne znam zašto se premijer boji reakcije vlastitog naroda. Ne stoje teze da su građani znali i da smo se mi obvezali – činjenica je da u članku 5. Sporazuma o Europskoj uniji piše da smo obvezni uvesti europsku valutu, međutim ne piše kada ni u kojem trenutku", kaže Pavliček, dodajući da kada se pristupalo EU-u, nigdje na referendumskom listiću nije pisalo jesu li građani za to da se uđe u eurozonu.

"I nigdje se to nije komuniciralo s hrvatskom javnošću. Smatramo da je ovo prebitno i da se građanima omogući da na referendumu odluče hoće li mijenjati nacionalnu valutu ili ne. Ako građani to odluče, mi poštujemo volju građana, a očekujem da to učine i vladajući. Ne znam čemu se boje volje vlastitog naroda", kaže.

Upitan forsira li Pelnković uvođenje eura jer želi da to bude njegov politički legacy, Paviček kaže da je Plenković prije svega europejac i da je vjerojatno on i obećao briselskim moćnicima da će u ovom mandatu uvesti Hrvatsku u eurozonu, "kako bi možda i osobno dobio jedan plus u svom CV-ju i danas-sutra si možda pripremio jednu dobro odskočnu dasku za neke druge europske institucije u kojima će možda obnašati neke funkcije.

Ovo je više želja premijera Plenkovića da se dokaže svojim prijateljima u Bruxellesu, nego što je to stvarna potreba Hrvatske".

Kaže da je Plenkoviću ovih osam godina koliko smo u Uniji sasvim normalno vrijeme za ulazak u eurozonu.

"Ali što se dogodilo u tih osam godina? Hrvatska je i dalje na onom mjestu na kojem je bila prije osam godina. I dalje smo pretposljednji po razvoju, čak smo i pali. Nismo napravili taj iskorak u gospodarskom smislu, u povećanju standarda građana, da bismo mogli reći da smo spremni. Ne, nismo spremni i neka hrvatski narod o tome odluči", kaže.

Pozitivan presedan

Za Pavličeka i njegove stranačke kolege subota je velik dan. Tada će se, naime, ujediniti nekoliko stranaka s desnog političkog spektra koje će dalje nastaviti djelovati pod imenom Hrvatski suverenisti.

"Mislim da je ovo prvi put na političkoj sceni, posebno na desnom političkom spektru, stvarno jedan pozitivan presedan da se nekoliko stranaka sličnog svjetonazora objedinjuje i nastavlja svoj rad unutar jedne stranke. Ovdje se radi o Hrvatskoj konzervativnoj stranci, o Generaciji obnove, HRAST-u i o velikom dijelu vodećih ljudi Neovisnih za Hrvatsku, koji će se svi priključiti Hrvatskim suverenistima. Po meni će to biti jedna jaka, moderna, domoljubna opcija koja će imati svoju glavu i rep, sa šestero zastupnika u svom klubu, koja će pokrivati razne teme i biti jedna dobra alternativa vladajućoj eliti", kaže Pavliček, koji će obnašati funkciju predsjednika stranke.

"Ovo je bio plod dogovora svih političkih aktera koji se ujedinjuju u Hrvatske suvereniste. Gospodin Zekanović će biti supredsjednik, u predsjedništvu će biti predstavnici Neovisnih za Hrvatsku, Generacije obnove, bit će i gospođa Vučemilović. Mislim da ćemo imati izuzetno kvalitetnu ekipu, bit će naši saborski zastupnici, eurozastupnik gospodin Ilčić", kaže, dodajući da ne želi isticati tko će biti broj jedan.

"Najbitnije je da smo mi svi uspjeli zatomiti svoj ego. To je najbitnije što hrvatski čovjek želi. Zatomili smo svoj ego zbog ideje zajedništva gdje ćemo se svi okupiti oko zajedničke politike jer smo gotovo identičnih svjetonazora. Desnica se godinama cjepkala do te iznemoglosti da se više nije imalo što rascjepkati. I onda se pitamo zašto vlada HDZ? Zato što su stranke na desnici stalno bile u nekim sukobima, prepucavanjima i slično i mislim da je ovo povijesna prilika gdje smo svi pokazali da je ideja zajedništva na prvom mjestu, a onda će biti prostora za sve", kaže.

Odgovorio je i na pitanjima o bivšim članovima Domovinskog pokreta, koji su sada u njihovim redovima.

"Vesna Vučemilović će biti član predsjedništva stranke, gospodin Škoro trenutno neće ulaziti u stranku. I sam je mišljenja da bi u ovom momentu bilo prilično ishitreno. No, on je prije nekoliko dana pozvao svoje simpatizere da se priključe Hrvatskim suverenistima, a i sam je spomenuo da će se u datom momentu i sam priključiti stranci – hoće li to biti za dva, tri, pet mjeseci, to je čak i manje bitno. U zajedničkom smo klubu, mislim da smo sa njih dvoje dobili jednu dodatnu širinu i kvalitetu, jer pokrivaju one teme u kojima smo mi bili slabije pokriveni, prije svega gospodarstvo, malo obrtništvo, financije.

Na pitanje misle li da će im uvim ujedinjenjem skočiti i rejting, kaže da je to sada na njima.

"Sada je na nama, na kvalitetnom radu, na otvaranju tema, zakonskih prijedloga, kao što je tema euro. Vjerujem da ćemo se uspjeti kroz sljedećih nekoliko mjeseci do godinu dana nametnuti kao najjača politička opcija na desnom političkom spektru. Tri godine je do prvih izbora, u 2024. imamo čak troje izbore, mislim da ćemo u te tri godine izuzetno dobro odraditi teren, ali ono što je bitno, radom u Hrvatskom saboru i otvaranjem tema koje zanimaju građane i koji se tiču hrvatskih građana, mislim da ćemo se nametnuti kao najjača politička opcija na desnici", kaže saborski zastupnik Pavliček.

Na desnici ne treba praviti idolopoklonstvo

Iako oni već neko vrijeme pozivaju na ujedinjenje, Domovinski pokret do sada za to nije imao sluha.

"Domovinski pokret sad ima određenih svojih problema, sada su u unutarstranačkim izborima, tako da njih u ovom momentu ne bih nešto htio ekstra komentirati. Mi smo otvoreni za zajedništvo sa svima koji dijele neke slične svjetonazore i slične ideje, još uvijek je aktualna naša stara krilatica da "Zajedništvo nema alternative", i što je bitno da ideja mora biti na prvom mjestu, a ne pojedinci. Mislim da je pogubno za desnicu bilo to stvaranje kultova ličnosti i onda se ljudi naglo razočaraju u pojedince pa dođe do naglog pada i rasula u stranci. Trebamo raditi nešto drugačije, ideja suverenizma je to što nas nosi. Kroz tu našu ideju ćemo svi imati dovoljno prostora artikulirati naše stavove".

I sam Škoro bio je na neki način svojevrsni kult ličnosti, lider desnice, a sada isto to neki žele napraviti i od Ivana Penave.

"Stava sam da je pogrešno ići na stvaranje vođe, pogotovo na desnici. To se pokazalo da jednostavno nije dobro. I gospodin Škoro je u više navrata rekao da je on prvi voljan zatomiti svoj ego i ne mora biti broj jedan, neka bude među jednakima, kao i svi ostali. Ne trebamo praviti to idolopoklonstvo, ljudi su dovoljno politički obrazovani da znaju prepoznati da kada jedna ekipa zajedno radi u jednom smjeru da to onda daje bolje rezultate nego kada stvaramo istaknute pojedince u koje se mogu naglo razočarati", kaže Pavliček.

Upitan misli li da će njihova stranka privući nezadovoljnike iz redova HDZ-a, kojima smeta što Plenković pomiče HDZ u centar, Pavliček kaže da mu bez obzira na to rezultat trenutno ide u prilog.

"Činjenica je da je premijer Plenković pomaknuo HDZ više prema centru i da je dobar dio desne struje HDZ-a nezadovoljan tom politikom. No rezultat mu trenutno ide u prilog i to treba otvoreno i jasno reći. Drugi puta je premijer, ima stabilnu većinu. Uvjeren sam da velik dio birača HDZ-a nije sretan s tom koalicijom s SDSS-om i tim utjecajem SDSS-a u Vladi RH, sa stavovima gospodina Pupovca o izjednačavanju krivice jednih i drugih i slično. Vjerujem da ima velik dio razočaranih simpatizera HDZ-a, ali dobiti njihovu potporu je na nama – kvalitetnim radom, kvalitetnim idejama, upravo ovim zajedništvom", kaže.

Nisu žetončići, imaju svoj stav

Na pitanje kako komentira da su ih neki nazivali HDZ-ovim žetončićima i zašto su glasali protiv izbora Zlate Đurđević, Pavliček rezolutno odgovara da oni "imaju svoj stav i svoje mišljenje".

"Biti apriori protiv nečega samo zato što je netko predložio je besmisleno, treba realno sagledat neke slike i reći ovo je dobro, ovo nije dobro. Što se tiče gospođe Zlate Đurđević, prvi smo jasno i glasno rekli da ne možemo podržati nju na čelnoj funkciji Vrhovnog suda jer je ona proizvod lijevo-liberalne politike. Znamo njezine stavove oko izručenja Perkovića i Mustača i niz drugih, to je čisto bio naš stav, to nema nikakve veze je li ona bila prijedlog gospodina predsjednika ili da je bila prijedlog HDZ-a", odgovara.

"Mi smo ovdje razmišljali svojom glavom i mislim da je ovo bit cijele priče. Žetončići sigurno nismo, ljudi koji nas znaju, koji mene znaju, znaju da se nećemo se prodati samo da bi se prodali da bi bili na vlasti. Uvijek je bitnije biti časna opozicija sa svojim stavom i svojim obrazom nego uči u vlast pod bilo koju cijenu", kaže.

"Cilj je svih političara danas sutra da te ideje možeš provesti u djelo, a možeš ih provesti ako danas sutra budeš u nekoj vladi. Ali je jako bitno da ta vlada bude neka prirodna, da to budu neke prirodne koalicije, a ne sad što imamo da imamo kombinaciju HDZ-a, SDSS-a, HNS-a, HSLS-a…u biti nema više nikakve veze tko za koga glasa, tko što zastupa. Danas imate apsurdne situacije da imate čelne ljude HDZ-a i SDSS-a u Vladi, a istovremeno imate čelne ljude na lokalnoj razini, načelnici SDSS-a koji jasno i glasno govore da je Oluja bila zločin, koji još uvijek traje. Imate pojedince i istaknute članove SDSS-a koji su otvoreno na terenu govorili da je Oluja etničko čišćenje, a s druge strane imate njihove predstavnike u toj vladi. To jednostavno ne ide. Moramo znati koja su pitanja i do koje razine se može ići s nekim, a kada ta razina mora biti prekinuta. Žetončići nismo bili niti ćemo biti, vodimo svoju politiku kao i sada što se tiče ovih inicijativa oko eura, i mislim da će to hrvatski narod prepoznati. To je i naša dužnost, moja dužnost je kao člana Hrvatskih suverenista da se borim za one ideje koje zastupaju naši birači", kaže.

Pavliček je odgovorio i na pitanje koga vidi kao neke svoje prirodne koalicijske partnere.

"Imamo sličnih svjetonazorskih pitanja kao Most, kao Domovinski pokret, pa čak se u nekim stvarima i s HDZ-om možemo složiti. Ali trenutno je HDZ za nas otišao previše ulijevo. Ne bih se opterećivao s kim bismo mogli i kako stvarati neku vladajuću većinu. Tri godine je dug put. Vlada je trenutno stabilna, a na nama je da ukažemo ono što ne valja i da damo prijedloge, pa možda i oni nešto prihvate ukoliko su kvalitetni i dobri", kaže.

Nakon referenduma, Hrvatski suverenisti imaju poduži popis tema s kojima se planiraju baviti.

"To će biti sigurno naš zakonski prijedlog oko novog izbornog zakona, koji se pokazao kao loš od onemogućavanja elektroničkog glasanja do tih umjetno stvorenih izbornih jedinica. To će naravno biti i brojne inicijative oko zakona o referendumu", kaže, dodajući da se po pitanju referenduma moramo ugledati na neke zemlje kao što su Švicarska.

"Mislim da što se tiče okolnih zemalja i zemalja Europske unije, imamo najrigoroznije kriterije, gotovo nemoguće. Do sada smo imali nekih deset referendumskih inicijativa i samo smo imali tri referenduma", kaže Pavliček.

"Bit će prijedlog i reorganizacije Hrvatske što se tiče lokalne i regionalne samouprave, bit će brojne demografske mjere i zakoni", dodaje.

Neće bježati od svjetonazora

"Mišljenja smo da Hrvatska mora imati ministarstvo demografije, a ne samo jedan državni ured, jer rak-rana Hrvatske je definitivno opustošena zemlja, Slavonija, Baranja, Srijem, Dalmatinska zagora, Lika…Kad ne bude bilo Slavonije, neće više biti niti Zagreba, toga ljudi moraju biti svjesni. To je takav potop da čovjek ne može vjerovati da u trideset godina su sela doslovce nestala. Ono nešto što bi se trebalo dogoditi u nekih 300-400 godina prirodnim putem, da ljudi odlaze prema gradovima, nama se dogodilo u 30 godina i da nitko ne mari što se toga tiče. Sve je lijepo, infrastruktura, gradi se, povlače se novci iz EU fondova, da bio se ceste napravile da bi ljudi, očigledno, što brže otišli, prije svega iz ovih slabije razvijenih krajeva", kaže.

Dodaje da imaju niz inicijativa koje se tiču šireg sloja ljudi, ali da nikad neće bježati od ideoloških i svjetonazorskih pitanja.

"Imamo tu jasan i glasan stav što smo tko smo, imamo jasan stav prema Domovinskom ratu, nećemo dopustiti nikada izjednačavanje žrtve i agresora, nikad nećemo dozpustiti da se pokuša ponovo izgraditi neko bratstvo i jedinstvo i da smo svi jednako krivi za ono što se dogodilo 1991. godine", kaže.

"I dan danas imaju određene aspiracije preko tog 'srpskog sveta', koji je ništa drugo nego Velika Srbija samo malo umivenija. Tu imamo jasne i glasne stavove oko pitanja granica koje nažalost i dan danas nismo riješili kod nas na Dunavu i koje očigledno ni vladajući ne mare za tim, do zaštite Hrvata što u BiH kao naroda, ali i hrvatske nacionalne manjine u Vojvodini, koja nema ni približno prava koje ima srpska nacionalna manjina ovdje", zaključuje budući predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček u studiju Net.hr-a.