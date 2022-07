Ministar financija Zdravko Marić podnio je ostavku i odlazi s pozicije, neslužbeno je danas objavilo više medija. Kao motiv odlaska, također neslužbeno, spominju se osobni razlozi.

No, Marić se trenutno nalazi usred afere "Produženi vikend" koju je još u ožujku otkkrio Net.hr. Ministar je boravio u hotelu Bellevue na Malom Lošinju u luksuznom apartmanu u lipnju 2019. godine, a radi se o hotelu u vlasništvu tvrtke Jadranka koja je povezana s ruskim vlasnicima, a o sankcijama tvrtkama bliskim Putinovu režimu odlučuje, uz ostale, upravo ministar Marić.

Popust od 25 tisuća kuna

Također, Jadranka je dobivala i povlaštene kredite državnog HBOR-a gdje je ministar Marić šef Nadzornog odbora. Ministar je kazao kako su se krediti Jadranki događali prije njegova mandata, a za vrijeme dok je on tu događale su se samo dvije odluke o zamjeni kolaterala na postojeće plasmane.

Na naša pitanja koliko je platio ljetovanje ministar dugo nije želio odgovoriti, a sredinom lipnja portal Oštro objavio je Marićeve račune i tada postaje jasno da je Marić dobio popust. I to kakav - ljetovanje je platio 291 euro za noć u luskuznom apartmanu koji inače košta više od tisuću eura. Marić je tako umjesto 35 tisuća kuna koliko koštaju četiri dana u luskuznom apartmanu, ljetovanje platio 25 tisuća kuna manje.

Povjerenstvo istražuje slučaj

Slučaj istražuje i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa koje će utvrditi radi li se tu o nedopuštenom daru.

Marić se tada pravdao kako mu je hotel samoinicijativno ponudio bolju sobu. “Ja na tu odluku nisam utjecao niti sam to tražio. Privatno, i puno prije nego sam bio ministar nije mi se jedanput dogodilo, ne samo u Hrvatskoj, nego i vani, da dobijete nekakvu višu kategoriju. Govorim fakte i činjenice”, rekao je Marić tada pa dodao:

“I ta situacija i takva kakva je, unapređenje smještajne jedinice ne dovodi me niti bi me ikad dovelo u bilo kakav vezani, zavisni položaj prema toj osobi, odnosno prema toj grupaciji. Kao i da govorimo o nekoj aviokompaniji, što je također nerijetki slučaj. Naravno da se to ne događa svima i nije to vezano samo za nekog tko je ministar.”