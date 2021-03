MAMIĆEV ODVJETNIK O ZAGONETNOM USB STICKU: ‘Ne znam što je na njemu, a kada bih i znao ne bih rekao’

‘Činjenica je da je gospodin Mamić bio vrlo jasan i precizan. Kazao je kada, kome i koji iznos i u koju svrhu je davao. Dakle, ne pamtim da je netko na taj način bio izričit’, rekao je bivši ravnatelj USKOK-a

Vrhovni sud potvrdio je presude braći Mamić za izvlačenje najmanje 116 milijuna kuna iz Dinama. Zdravko Mamić osuđen je na šest i pol godina zatvora, a njegovom bratu, Zoranu je kazna smanjena na četiri godine i osam mjeseci.

Zdravko Mamić danas je u Mostaru održao konferenciju za novinare na kojoj je, među ostalim, predsjednika Vrhovnoga suda Đuru Sessu i još nekoliko sudaca optužio za korupciju. Također, igrače Dejana Lovrena i Luku Modrića optužio je da su krivi jednako koliko i on.

Odvjetnik Zdravka Mamića, Veljko Miljević u HRT-ovoj emisiji Otvoreno rekao je, vezano za informaciju da je USKOK dobio USB stick sa Mamićevim tvrdnjama, kako ne zna što je na sticku, a kad bi i znao ne bi rekao.

“Imam stick od jučer i još ga nisam stigao pogledati. To ne spada u moju dužnost. Saznanja o određenim stvarima imam, ali za taj nemam. Ovo još nije bilo poznato do maloprije da je USKOK potvrdio da je 8. 10. 2020. zaprimio taj stick i da se po njemu provode određene radnje od tog datuma. O tome sam neformalno saznao tek u zadnjih mjesec dana. I volio sam da o tome ne znam ništa, da se mogu koncentrirati na posao u sudnici. Najavio sam Ustavnu tužbu. Ako se pokaže da je točan sadržaj sa sticka, ima nekih stvari koje su lako provjerljive. Te stvari su u nešto više od pet mjeseci nešto već i provjerene”, rekao je Miljević.

‘Mamićeve tvrdnje kontaminiraju poziciju sudbene vlasti’

“Zato što je javno kazao kako je davao novac u određenu svrhu, na određenom mjestu. On prihvaća činjenicu ukoliko se to utvrdi točnim, i on ulazi um krug ljudi koji bi mogli biti procesuirani. Gospodin Mamić je danas išao ciljano na određene osobe. Išao je ciljano na ljude koji su neposredno sudjelovali u prvostupanjskom postupku pred županijskim sudom u Osijeku i išao je na predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Išao je na jedan od stubova suvereniteta ove države”, rekao je.

Član uprave GNK Dinamo Zagreb, Krešimir Antolić rekao je kako su optužbe koje je izrekao Zdravko Mamić vrlo konkretne i egzaktne. “Postoje istražiteljski alati kako se može utvrditi je li nešto istina ili nije. Kao građanin moram reći da je to šokantno. Sudbena vlast je na ovaj način kompromitirana. Doveden je u sumnju i kontaminiran je sudski postupak”, rekao je.

