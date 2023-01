Iako su godinu dana svi uvjeravali da uvođenje eura u Hrvatskoj neće donijeti poskupljenja, barem ne drastična, već prvih dana dogodilo se suprotno. Građani se osjećaju izigranima i razumljiv je njihov bijes. Vlada proziva trgovce, a trgovci odgovornost prebacuju na proizvođače i dobavljače…

Teško je i nabrojiti što nije poskupjelo, a najviše je govora bilo o kavi u kafićima koja je preko noći postala oko tri kune skuplje. No, nije samo to zadalo glavobolje građanima pa je tako na Redditu osvanula zanimljiva tema, dok se i na TikToku već zezaju na taj račun.

"Euro će loše utjecati na našu kulturu odlaska na kavu, druženja navečer u kafićima. Nema novčanice manje od 35 kn pa će nam svaki odlazak na kavu generirati masu kovanica. Kuna se na tom polju izbrusila i falit će nam", glasi tema na Redditu koja je privukla brojne korisnike i izazvala buru komentara:

"Bude pogodila inflacija pa će taman 5 eura biti kava. Platiš novčanicom"

"Ček, može li mi netko objasnit zašto kovanice uopće postoje? Teže su, zauzimaju više prostora i skuplje su za napraviti. Ima li neki dobar razlog?"

"Ne možeš ti ovaj narod istirat iz birtije."

"Neka uvedu kartice."

"Evo buraz i ja bili na kavi, 2 kave koštale 3€, uredno platili kovanicama i svima dobro. Rajcate se bezveze, naviknut ćemo se vrlo brzo. "

"Zamisli. Dosad je u kafiću na stolu kad sjedneš odmah išlo mobitel, cvike, ključevi od auta. A sad uz sve to i vrećica s kovanicama, kao u srednjem vijeku."

"Ovo je blesavo, ja živim već osam godina u Nizozemskoj i prije tog sam cijeli život živjela u Hrvatskoj. U Nizozemskoj se uredno kava placa s malim novčanicama od 5 eura, i nitko nema problema s viškom kusura, niti to uopće ne utječe na voljnost ljudi da idu na kavu. Čak i kafićima gdje se ne plaća karticom to nikad nije bio problem. Ljudi jednostavno nose puno kovanica. To je to. Uostalom koliko puta na dan ideš na kavu?"

"Treba uvest plaćanje karticom i riješen problem."

"Hrvatsko ugostiteljstvo će možda napokon evoluirati pa ćeš cuge plaćati beskontaktno kao i svugdje u normalnim zemljama, evo već u Sloveniji primjerice."

"U Sloveniji nije baš uobičajeno platiti kavu karticom. Platiš novčićima i to je to."

"Hrvati će naći najmanju i najnebitniju stvar i napraviti od nje problem."