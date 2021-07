Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković komentirao je na N1 nedavna uhićenja poduzetnika i gradskih dužnosnika u Zagrebu. Ne slaže se s tezom da je istraga krenula nakon smrti gradonačelnika Milana Bandića.

“'Ajmo demistificirati nešto za početak. Istraga je počela daleko prije nego što je Bandić umro. Sve ovo što se događalo, događalo se temeljem primjene posebnih istražnih radnji. Da bi se nekoga slušalo, mora postojati nalog suda. U trenutku kad je taj nalog izdan, Bandić je itekako bio relevantan faktor. Drugo pitanje je tajming, kad je došlo do akcije koja je vidljiva javnosti, to je pitanje procesne taktike na koju USKOK u svakom trenutku ima pravo”, rekao je Pavasović Visković.

Dodao je da se ne slaže ni s tezom da je represivni aparat trebao krenuti s uhićenjima odmah nakon saznanja o malverzacijama. “Ja se tu ne slažem zato što imate dokazne radnje koje se provode zbog čitavog niza sumnji na čitav niz kaznenih djela. USKOK je sigurno očekivao da će upecati još nekog. Nije greška ako ne idu odmah u uhićenje. Mislim da je to primjedba koja ne stoji”, rekao je odvjetnik Pavasović Visković.

Legitimno političko pitanje

Oporba smatra da do uhićenja ne bi došlo da je Bandić ostao dijelom vladajuće većine. Odvjetnik tvrdi da je to legitimno političko pitanje.

"Svatko u Saboru može postaviti pitanje zašto se to nije dogodilo tada i tada. Potpuno je nemoguće da USKOK zataška jednu stvar ovakve vrste i da ne ide u hapšenje, jer tu stvar zna previše ljudi. To se kad-tad sazna, tako da mislim da nisu u pravu. Primjedbe imaju pravo stavljati, ali one u ovom konkretnom slučaju nisu u pravu. Ja nikome ne dajem bjanko povjerenje, ali mi se u ovom procesu ne čini ništa čudno. Puno je tu još otvorenih pitanja i USKOK je sasvim mogao kalkulirati s vremenom hapšenja i tu se ne može staviti nikakva primjedba. Potpuno je jasno da je postojala volja u represivnom sustavu da se to riješi. Ovdje zamjerati nešto potpuno je promašeno”, rekao je Pavasović Visković.

Prisluškivanja mogu dugo trajati

Istaknuo je da prisluškivanja mogu trajati godinu i pol dana te opisao kako izgleda ozvučenje nečijeg auta, kuće ili ureda. "To nije nešto u što se ja pretjerano razumijem. To je vrlo vjerojatno filmski. Vjerojatno je u zgradu Poglavarstva ušao netko usred noći, kao lopov, i postavio bubicu. Ili ako je automobil bio na pranju, netko uleti i stavi bubicu. To nisu jednostavne operacije, to je nešto u što je uključeno dosta ljudi i što je vrlo komplicirano za izvesti", rekao je odvjetnik.

Istaknuo je i da se nova uhićenja ne bi trebala nagovještavati. “U ovom navratu nekakvih naročito velikih riba nije bilo, nisam siguran da je u javnosti dobro prognozirati hoće li biti ili neće, jer ulazimo u sferu pritiska na represivni sustav. Ne bi trebali ni političari to govoriti, da je tek početak, da će uhićenja biti još, jer ne znamo”, zaključio je Pavasović Visković.