Zagrepčanka Lina Budak, koja boluje od karcinoma dojke, a u žižu medija nedavno je došla ispričavši svoje tegobno iskustvo sa zdravstvenim sustavom, primila je prvu kempterapiju. Ne u Hrvatskoj, nego u Njemačkoj, u Sveučilišnoj klinici u Münchenu. Za Index je kazala da je to odmazda hravstkog zdrasvtvenog sustava prema njoj.

Ona je, naime, javno izijela svoj slučaj kazavši da joj je ključan nalaz, koji ukazuje na tešku malignu bolest, bio uskraćen punih sedam mjeseci u Klinici za tumore KBC-a Sestre milosrdnice. Riječ je o nalaz PHD-a, odnosno rezultatu biopsije, koji se ne izdaje pacijentima na ruke, već isključivo u sklopu specijalističkog kontrolnog pregleda. Zbog toga je njezino liječenje kasnilo čak sedam mjeseci, što je vrijeme koje u slučajevima malignih bolesti ključno za liječenje.

'Beroš me do danas nije primio na razgovor'

Nakon svega je odlučila obaviti operativni zahvat u Njemačkoj. Tamo joj je odmah propisana terapija te joj je koncem siječnja odstranjena dojka. Po povratku u Hrvatsku zatražila je hitan nastavak liječenja te termin za kemoterapiju, a zbog prethodnog iskustva, ponovno se odlučila na odlazak u Njemačku.

"Razlog tome je što mi se do danas ni dr. Pleština s Rebra ni ministar zdravstva Vili Beroš nisu ispričali zbog uskrate prava na hitnu medicinsku pomoć, odnosno nisu mi omogućili hitno primanje propisane kemoterapije", kazala je Budak za Index.

"Do danas me ministar Beroš nije primio ni na razgovor, iako sam to od njega zahtijevala dopisom od 13. veljače ove godine. Paralelno s uskratom prava na propisanu kemoterapiju, HZZO mi je odbio dati prethodno odobrenje za primanje kemoterapije u Njemačkoj i prisilio me da sama snosim troškove svog liječenja u inozemstvu, iako sam državljanka RH, iako sam osiguranica HZZO-a te iako svaki mjesec uredno plaćam doprinose za zdravstveno osiguranje, kao i dopunsko osiguranje", dodala je.

'Sustav me kažnjava uskratom propisane kemoterapije'

Nakon što joj je, kako kaže, hrvatski zdravstveni sustav grubim propustom i nemarom upropastio zdravlje, Budak smatra da je sada isti sustav kažnjava uskratom davanja propisane kemoterapije, ali i uskratom prava da se liječim vani. Sve to smatra odmazdom zbog toga što je 8. prosinca javno iznijela pritužbu ministru Berošu, a na koju do danas nije dobila odgovor.

"Zaista ne razumijem kome je u interesu da mi na kraju država plati liječenje u inozemstvu ako taj lijek postoji u Zagrebu. Da te osobe koje mi danas uskraćuju liječenje u Zagrebu zbog svojih propusta odgovaraju svojom imovinom, tada bih i ja imala pravo na propisanu kemoterapiju. Ovako, baš ih briga što će sve to na kraju narod platiti", pojašnjava Budak u razgovoru za Index.

Inače, Povjerenstvo za unutarnji nadzor i kontrolu rada KBC-a Sestre milosrdnice provelo je nadzor i utvrdilo da nije bilo stručne greške u njenom slučaju. No, potom je sam ministar Beroš najavio promjenu sustava u vezi s dojavama o nalazima pacijenata.