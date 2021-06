Liječnici i epidemiolozi zgroženi su izjavama Krešimira Pavelića, čovjeka koji se predstavlja kao dekan Medicinskog fakulteta u Puli. On je u svom 15-minutnom izlaganju rekao da je u Europi od cjepiva protiv koronavirusa umrlo 10.000 ljudi te da bi zbog toga cjepiva trebalo maknuti iz upotrebe, a protagoniste propagande privesti pravdi. Istaknuo je da cijepljeni ne smiju davati krv, ali i da nose i šire mutacije virusa.

"Nisam se bavio time što je govorio, samo sam letimično vidio. Treba se govoriti na temelju dokazanih činjenica jer spominjati brojeve o registriranim slučajevima komplikacije treba navesti i na kakve slučajeve se misli, jer ako pri tome misli i na recimo bol u ruci i povišenu temperaturu to su nuspojave kojih ima, a brojke koje onda spominje bi sigurno bile veće. Treba uzeti u obzir koliko je ukupno ljudi procijepljeno određenim cjepivom i koliko je života spašeno. Sve u svemu, teško je komentirati, jer se ne može razumjeti na što točno misli", komentirao je za 24sata epidemiolog HZJZ-a Bernard Kaić, koji je dodao da su ovakve poruke loše za procjepljivanje i borbu protiv pandemije.

Sukrivac za četvrti val

Pulmolog Saša Srića prebolio je koronavirus. Ovih se dana cijepio i drugom dozom, jer mu je razina antitijela u organizmu počela rapidno opadati. Zgrožen je stavovima doktora Pavelića.

"Osobno gospodina ne poznajem, ali volio bih da sam ga vidio kada smo spašavali živote u jeku pandemije. Ne mogu ga nazvati niti kolegom. Opasno širi dezinformacije i to na pragu četvrtoga vala kojeg možemo očekivati na jesen. Interes ljudi za cijepljenjem je dosegao plafon i pada što znači da ovim tempom nećemo do sredine kolovoza doći do 60 posto procijepljenih, a ovakve izjave samo štete. Doktor Pavelić će biti veliki sukrivac zbog četvrtog vala korone i otvoreno ga mogu nazvati bioteroristom, a ne kolegom", rekao je Srića te dodao da je širenje indijskog soja veliko upozorenje.

Fakultet koji ne postoji

Pavelić je doktor medicine i medicinskih znanosti te dekan Medicinskog fakulteta u Puli, koji još nema dopusnicu za rad, kako tvrde iz Ministarstva znanosti i obrazovanja. Formalno to znači da fakultet ne postoji. Naime, u listopadu 2019. Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj odbilo je dati suglasnost za pokretanje studija medicine u Puli, što je glavni preduvjet za izdavanje dopusnice. Otkrili su problematičnu strukturu i nedostatak kadrova, nedostatak uvjeta za izvođenje nastave, loše financije...