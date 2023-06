BEZ MILOSTI ZA SVE / Tisuće ljudi i tisuću kultura, a samo jedno pravilo: Krenuo nemilosrdan obračun u biseru našeg Jadrana, pale prve kazne

Najnovija inicijativa s juga Lijepe naše želi sve turiste koji pristižu u grad pod Srđem educirati, a ne kažnjavati pa je tako na najpoznatijoj dubrovačkoj ulici odzvonilo oskudno odjevenoj šetnji, šetnji pasa bez povodca pa i jedenju na kulturnim spomenicima. Ben iz Engleske kaže da zna da se ne može šetati Stradunom bez majice, ali da to ne razumije pa pita: 'Što bi bilo da nosim grudnjak kao top?' Ali Engleskinja Jen nije znala da ne smije jesti na kulturnim spomenicima. A da se sva pravila poštuju brinu komunalni redari koji svakodnevno obilaze dubrovačku jezgru. Kaže, one bez majica opomene, a ako i dalje ne poslušaju, onda naplate kaznu od 250 eura. Do sada su ispisali samo četiri kazne.Više o svemu pogledajte u prilogu Marije Pajić Bačić.