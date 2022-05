Proljeće obično donosi nešto promjenjivije vrijeme. Nakon razdoblja relativno stabilnog i toplog vremena, već bi tijekom petka moglo doći do pogoršanja, koje će ponegdje donijeti i kišu, a u cijeloj zemlji i nešto niže temperature.

U većem dijelu unutrašnjosti petak će biti pretežno oblačan i povremeno će padati kiša, najprije u unutrašnjosti Dalmacije i u gorju, zatim, ponegdje i uz grmljavinu, u sunčanijim sjevernim krajevima, piše HRT. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar zapuhat će u danju svježiju subotu te će potkraj vikenda rastjerivati oblake, međutim uz i dalje nestabilno vrijeme.

Povremena kiša i na Jadranu, osobito u petak i subotu, a lokalno izraženiji pljuskovi i grmljavina vjerojatniji su u Dalmaciji, gdje ih može biti i u nedjelju. Umjereno jugo i južni vjetar okretat će u subotu na sjeverni i sjeverozapadni, a u nedjelju će na sunčanijem sjeveru puhati umjerena do jaka bura. Nakon malo svježijeg petka, dnevna temperatura zraka bit će u postupnom porastu.

Čekaju nas ljetne temperature

Postupni porast temperature trajat će sve do kraja sljedećeg tjedna kad bi živa u termometru mogla doseći vrijednosti primjerenije ljetu. To dokazuju i višednevne prognoze nekoliko meteoroloških centara. Državni hidrometeorološki zavod tako piše da bi, prema prognostičkim modelima ALADIN i ECMWF temperatura zraka, primjerice u Zagrebu, u sljedeći četvrtak trebala doseći i 26 stupnjeva.

Prema podacima Accuweathera, kraj sljedećeg tjedna bit će itekako topao, s najvišim dnevnim temperaturama oko 27 stupnjeva.

Weather.com prognozira čak još toplije, do 28 stupnjeva u četvrtak i petak.

Nešto je konzervativniji tek Neverin.hr koji za sljedeći petak prognozira "tek" 26 stupnjeva.

Stoga smo upitali dežurnu meteorologinju DHMZ-a slijedi li nam razdoblje ljetnog vremena, iako se približavamo tek polovici svibnja. "Bit će toplije, ali neće to biti neka ekstremna toplina da bi nas trebala posebno zabrinjavati. To bi bilo nekih 26 do 29 stupnjeva u petak ili subotu, uz sunčano vrijeme", poručila je prognostičarka.

Jutra razmjerno svježa

Dodaje da će na Jadranu temperaturne vrijednosti potkraj sljedećeg tjedna biti nešto niže nego na kopnu, uglavnom između 23 i 28 stupnjeva. No, ujutro će ipak biti potreban dodatan sloj odjeće.

"Jutra će biti nešto svježija, jer po danu neće biti značajnijeg vjetra, a noći će biti vedre, pa niti nema nečeg što bi zaustavilo noćno hlađenje. U četvrtak i petak će zapuhati jugozapadnjak što će malo podići temperature. Početkom radnog tjedna jutra će biti svježija, nego danas. Ujutro je na kopnu bilo između 10 i 14 stupnjeva, a početkom tjedna će biti od 8 do 12, a onda će sredinom tjedna ponovno porasti na 13 do 15 stupnjeva. Na Jadranu su vrijednosti bile od 12 do 15-16 stupnjeva, a na Visu je bilo i 18 stupnjeva, ovisno o tome gdje je puhao vjetar i je li bilo oblaka, a onda će se krajem vikenda i početkom tjedna spustiti malo te jutarnje vrijednosti. Međutim, na Jadranu nikad nije tako velika razlika u temperaturi, kao na kopnu, jer more zadržava toplinu", objasnila je meteorologinja.

Ističe kako su temperature koje će nas grijati krajem sljedećeg tjedna nešto više od onih uobičajenih za ovo vrijeme godine, ali da se ne može govoriti o nekoj ekstremnoj toplini.

"To je već sredina petog mjeseca i u principu će ta temperatura biti iznad prosjeka. Inače bi bila negdje između 22 i 25 stupnjeva. Ovo je iznad prosjeka, ali ne možemo pričati o nekoj ekstremnoj toplini ili nečem neuobičajenom. Ipak je proljeće, sunce je već visoko i ako nema oblaka koji će zaustavljati zagrijavanje, normalno je da će temperatura porasti", pojasnila je.

Dugoročni izgledi

Za meteoropate bi to moglo značiti blage probleme sa spavanjem. Tlak zraka će se, dodaje malo spustiti, ali će i dalje ostati razmjerno visok. Potkraj tjedna će na moru zapuhati jugo, a na kopnu jugozapadnjak, pa bi osjetljiviji na vremenske prilike mogli osjećati blaže tegobe.

Sunčano i toplo vrijeme mnoge će asocirati na more i godišnje odmore. Meteorologinja DHMZ-a nam je otkrila, uz napomenu kako se još uvijek radi o nepouzdanim prognozama kako su "naznake za ljeto toplije od prosjeka i uz manjak oborine". S obzirom na to da će se živa u termometru već za šest do sedam dana nakratko popeti i do 29 stupnjeva, ova prognoza, koliko god paušalna bila, zvuči uvjerljivo.