‘KORONA-PARTY’ KOD SINJA I DALJE SE ISTRAŽUJE; Zamjenik načelnika Stožera: ‘Mladost treba razumjeti…’

‘Nemoguće je da među njih 300 nitko nije zaražen, a svi oni koji budu zaraženi na kraju će proširiti bolest u svoje obitelji, među starije i ostale’, rekla je ravnateljica NZJZ-a Splitsko-dalmatinske županije Željka Karin

U nedjelju je nešto prije ponoći policija prekinula veliki tulum u kući u Brnazama pokraj Sinja, gdje je bilo okupljeno tristotinjak mladih unatoč ograničenjima. 20-godišnji vlasnik objekta uhićen je zbog sumnjičenja da je organizirao okupljanje, a kriminalističko istraživanje masovnog uskrsnog tuluma u Brnazama još nije gotovo, a taj korona-party tema je sinjskih priča.

‘Današnjoj mladosti je najteže…’

“Katastrofa. To je jedna strašna neodgovornost mladih ljudi. I u Sinju općenito svi misle, po grada misli, da to uopće ne postoji. Ja sam to sam ima pa sam iskusio 30 dana što mi se sve dogodilo”, rekao je Sinjanin Tomislav Ćurković za RTL. “Mladi su, ispod 20 godina, to je… Čujte, imaju i oni pravo na život. Žao mi je njih, zbog njihove generacije. Razumijem ih, ali opet moramo se držati svih pravila”, rekao je Sinjanin Ivan Ivanović Samac. “Ružno je, ali opet – što reći? Valjda policija i svi koji su tu bili znaju kako je to izgledalo i koliko ih je bilo”, rekla je Sinjanka Vesna Jukić komentirajući događaj.

U kući koja je postala improvizirani klub okupilo se tristotinjak mladih. “Današnjoj mladosti je najteže, u današnje vrijeme ove epidemije korone. Nitko normalan neće opravdati nasilje, ali treba i mladost današnju razumjeti”, rekao je Stipe Ančić, zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Grada Sinja.

Karin: ‘Nemoguće je da među njih 300 nitko nije zaražen’

Kroz nekoliko dana bit će poznato i koliko je rizično bilo okupljanje u Sinju. “To su mladi ljudi koji uglavnom nemaju izražene simptome. Međutim, bolest će se sigurno raširiti među njima. Nemoguće je da među njih 300 nitko nije zaražen, a svi oni koji budu zaraženi na kraju će proširiti bolest u svoje obitelji, među starije i ostale”, rekla je ravnateljica NZJZ-a Splitsko-dalmatinske županije Željka Karin.

Aničić je dodao da je u sinjskoj krajini i prije bilo kršenja mjera i većih slavlja. “Bilo je sigurno desetak ozbiljnijih kršenja i o tome je izvješten Državni inspektorat i Inspektorat civilne zaštite koji su opet iza toga poduzeli određene radnje”, rekao je. “Znamo da je sada prisutan britanski soj koji se jako brzo širi i to je uistinu nedopustivo da se na taj način ljudi ponašaju i da se situacija izmiče kontroli”, dodala je Karin.

Policija još uvijek istražuje sve okolnosti vezane uz masovno okupljanje, nakon čega će biti poznato i kakve kazne prijete organizatorima te koga će se sve i za što teretiti.

