Prometni stručnjak Željko Marušić gostovao je u studiju Net.hr-a, gdje je komentirao uzroke prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Zbog sve većeg broja nesreća u kojima su smrtno stradali brojni ljudi, Marušić smatra da bi se kontrole trebale pojačati.

"Da bi policija mogla učinkovitije kontrolirati ono što može i treba, jest da tehnika preuzme ono što može preuzeti. Apsurdno je da imamo presretače na cestama. Oni bi trebali biti, ali marginalno, iz drugih razloga. No, brzinu treba nadzirati fiksnim kamerama. Ako netko juri od Splita do Zagreba, snimi ga sedam kamera i to je sedam odvojenih kazni. To učinkovito može spriječiti jurnjavu i rasteretiti policiju", rekao je ovaj prometni stručnjak gostujući u tjednom intervjuu Net.hr-a.

Da bi policija mogla raditi ono što je bitno, važno je da ne radi ono što se može zamijeniti, dodao je. "Običan nadzor po pitanju brzine, razmaka. Kod nas se ne kontrolira razmak, to je veliki problem", rekao je Marušić pa kao primjer naveo Njemačku gdje se kontrolira razmak, a gdje su kazne za ovaj prekršaj veće nego za brzinu.

Takve kamere, dodaje Željko Marušić, mogu učinkovito kontrolirati korištenje mobitela. "Ono što je bitno, a što sam naglašavao, treba stupnjevati prekršaj. Ako netko razgovara na mobitel, to je ova standardna kazna. Ali ako netko surfa, šalje poruke, to je kazna za oduzimanje vozačke", ističe.

Bitna je izvjesnost kažnjavanja

Marušić smatra da nije potrebno postrožiti kazne u Hrvatskoj. "Kod nas su kazne možda čak i previsoke. Apsurdno je da za manje prekoračenje brzine su kazne možda čak i veće nego u Njemačkoj. U posljednjoj mjeri, u paketu mjera izmjena Zakona o sigurnosti cestovnog prometa je povećana kazna za nepridržavanje brzine uvjetima. Mislim da je to pogrešno. Policija u pravilu nikada ne kažnjava za takav prekršaj. Konkretno, u gradu je ograničenje brzine 50. Kada padne kiša, i netko vozi 50, treba ga kazniti jer nije brzinu prilagodio uvjetima", pojašnjava.

"Kada netko u gradu gdje je ograničenje 60, primjerice u Zagrebu na Slavonskoj, po članku 51 trebate smanjiti brzinu, ne možete proći punom brzinom kroz raskršće. Policija nikada to nije kaznila", dodao je.

Željko Marušić smatra da je trebalo uvesti kažnjavanje takvih prekršaja, a ne povećati iznos kazne. "Izvjesnost kažnjavanja je bitna. Kada naš vozač dođe u Sloveniju, odmah skida nogu s gasa, jer zna da je izvjesnost kažnjavanja puno veća", zaključio je.

Što je još rekao o prometnoj nesreći poljskog autobusa, kao i o uzrocima prometnih nesreća na hrvatskim cestama, pogledajte u cijelom intervjuu.