Nakon prvog dana upisa tzv. narodnih obveznica, ministar Marko Primorac može zadovoljno trljati ruke. U svega nekoliko sati u srijedu, točnije, između 8 i 15 sati, više od 4600 građana upisalo je obveznice u ukupnom iznosu od 155 milijuna eura. Minimalan ulog je, podsjetimo, 500 eura, dok je minimalna kamatna stopa koja će se obračunavati 3,25 posto godišnje.

Je li ulaganje u narodne obveznice dobra ideja, komentirali su već mnogi ekonomisti, upozoravajući pritom građane da je ulaganje isplativo samo ako se obveznice čuvaju do kraja te kako ovo nije prilika za investiciju koja donosi brzu zaradu.

No, više od savjeta ekonomista, pažnju je privukao ministar Oleg Butković koji je, kako je sam rekao, nakon konzultacija sa suprugom odlučio da neće uložiti u obveznice i tako napravio loš PR Plenkovićevoj alternativnoj štednji uslijed inflacije i niskih kamatnih stopa na štednju u bankama.

Ulaganje od 100.000 eura

Međutim, pažnju je i - potpuno neočekivano - privukao ekonomist Ljubo Jurčić, kada je za medije otkrio da u narodne obveznice namjerava uložiti čak 100.000 eura.

"Imam štednju od 100.000 eura koju sam držao u mještovitim fondovima. Ništa se nije pomaknulo, stoji na mjestu. Pojavilo se ovih tri posto što mene zadovoljava. S druge strane Hrvatska će biti stabilna u ovim uvjetima nekoliko godina pa je tih tri posto pristojan prinos za mene. Imam dio uloga u visokotehnološkoj proizvodnji što mi je izazov. Držim se školskog pravila – ne sva jaja u istu košaru kad imate štednju", kazao je Jurčić.

Pritom je savjetovao onima koji namjeravaju uložiti minimalan iznos od 500 ili 1000 eura, da se zamaraju birokracijom: "S moje točke gledišta, 500 eura je nepotrebna gnjavaža i nije iznos zbog koje se isplati gnjaviti. Mislio sam da će se iznos ograničiti na 10.000 eura, ali stavili su preko šaltera banke pa će se moći i s manjim iznosima. Ovo je više po meni stvorena atmosfera, mediji su zaokupljeni time, ali to s hrvatskim ekonomskim problemima nema veze, ovo ništa ne rješava. Ovo je jedna nova transakcija s PR-om pa su svi zaokupljeni. U biti nema baš karakteristike narodne obveznice. Ovo je normalna financijska transakcija koja bi mogla ispasti i skuplja nego da se država financira drugačije."

'Prije nekoliko mjeseci je savjetovao građanima da kisele kupus'

No, nije Jurčićeva iskrenost o visini ulaganja građanima dobro sjela pa su tako na društvenim mrežama komentirali:

"Ovi koji se javno hvale velikim ulozima, kao da prkose sirotinji koja jedva preživljava."

"Pa zato nam je i ekonomija jaka kad imamo takve ekonomiste. Nije računao nezaustavljivu inflaciju."

"Prije nekoliko mjeseci savjetovao je građanima da kisele kupus kako bi uštedjeli. Oni koji su ga poslušali sada mogu kupiti obveznice za 100.000 eura. Nekad sam mislila kako je jedan od rijetkih normalnih. Koji promašaj."

"Kao da ne živimo u istoj državi. Ulažu 100.000 eura u obveznice, a ljudi rade za 600 do 1000 eura, umirovljenike da i ne spominjem."

'Da radim dva života ne bih uspio toliko ušparati'

Većina se pak ne može načuditi iznosu i zanima ih kako je moguće uštedjeti toliko novca?

"Da mi je znati gdje su ti likovi zgrnuli tolike novce, da radim dva života ne bih uspio toliko ušparati."

"Otkud ekonomistu 100.000 eura? Sigurno ih nije zaradio od svoje plaće."

"To na pošten način ne možeš prikupiti… žalosno."

"Ljudi s cijelim obiteljima, koji rade po Švicarskoj, Njemačkoj, Švedskoj, te novce ne zarade. Hrvatska je presiromašna da bi se čovjek koji se školuje do 25 do 30 godina starosti imao toliko tisuća i tisuća eura."

'Ako uložiš isti iznos u toaletni papir…'

Bilo je i onih koji su Jurčiću savjetovali da se okani obveznica i uloži u nešto pametnije poput nekretnina ili - toaletnog papira.

"Čuj ovog ekonomista Jurčića? Za 100.000 eura možeš kupiti cca pet do sedam garaža i iznajmiti ih za 650 do 900 eura mjesečno. Nakon dvije godine uprihodiš od 15 do 20.000 eura."

"Loš si ti ekonomist… da si za 100.000 kupio stan u Zagrebu, dao ga u rentu za 300 eura mjesečno, dobio bi 3600 eura za godinu dana, a ovako ćeš na kamati tih obveznica dobiti 3250. Stanu će za dvije godine porasti cijena bar za pet posto, a to ti je dodatnih 5000 eura uz 2x po 3600. Na te j**ene obveznice ćeš inkasirati 6500 eura. Zato nam je i u državi ovako kad nam ovakvi ekonomisti kroje ekonomiju."

"Prijatelju, ako uložiš 100.000 eura u obveznice, dobiješ nakon dvije godine 6500 eura, ako uložiš isti iznos u toaletni papir nakon dvije godine, dobiješ 22.750 eura. Promisli dobro."

Nešto tu smrdi…

Puno korisnika društvenih mreža komentiralo je da u priči s narodnim obveznicama 'nešto smrdi', a velik broj zanima i odgovor na pitanje: hoće li biti kontrole porijekla novca?

"Hoće li se morati dokazivati porijeklo novca pri kupovini obveznica? Ako ne, onda je ovo savršen način za stavljanje 'prljavog' novca u redovne novčane tokove."

"Prema izjavi ministra 4600 ljudi je kupilo obveznice u ukupnom iznosu od 150 milijuna eura, što u prosjeku daje 36.000 eura po osobi. Gdje je porezna uprava i institucije za sprječavanje pranja novca? Hoće li se provjeravati porijeklo novca kojim se kupuju obveznice?"

"Legalno pranje novca. Sad tko će kupovat, nitko ga neće pitati otkud mu novci. A i to je dokaz da su nas političari doveli do ruba propasti."

"To da išta valja gamad kradezeovska bi pokupovala u tajnosti, ne bi se ni znalo."

"Vratiti zakon o porijeklu imovine koji je ukinut 1989. godine."

'Većina živi od tog minimalnog ulaganja'

Na pitanje u našoj Faceboook anketi, hoćete li uložiti novac u obveznice, komentirali ste pak ironično da namjeravate uložiti 'sve do zadnje lipe', pa tako i 'minus na računu'.

"I kad bih htio nemam što uložiti osim minusa."

"Šta uložiti i od čega? Pa nemamo svi plaće kao veliki vođa i njegovi sljedbenici. I znamo mi kako se računa prosjek plaće ili mirovine. Stvarnost je nešto drugo."

"J**ale vas obveznice, većina živi od tog minimalnog uloga."