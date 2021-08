Američki predsjednik Joe Biden osvrnuo se na evakuaciju američkih državljana iz Afganistana i prihvat Afganistanaca koji su pomogli SAD-u.

“Dosad smo evakurali preko 18 tisuća ljudi. Naš zapovjednik u Kabulu naredio je da letovi ponovno krenu. Danas smo evakuirali oko 7 tisuća ljudi. Svaki Amerikanac koji želi ići kući, može ići kući. Ali svi moraju biti svjesni da to može biti opasno. I da ne možemo obećati da će uspjeti”, rekao je Joe Biden naglašavajući da osjećaju bol gledajući prizore iz Kabula.

'Za svaki napad na nas dobit će brz odgovor'

"Protekli tjedan bio je srceparajući, gledali smo slike očajnih, uspaničenih ljudi. Nitko ne može ostati imun na takve scene… To je potpuno razumljivo. Uplašeni su. Tužni su. Neizvjesno je što će se sljedeće dogoditi. Razgovaram s našim zapovjednicima svaki dan. Rekao sam im jasno da ćemo im dati sve što trebaju da učine svoj posao po najvišim standardima iako se radi o teškim okolnostima”, kazao je Biden i napomenuo: 'Talibanima smo jasno poručili – za svaki napad na naše snage dobit ćete brz odgovor'.

'Bit će dovoljno vremena za kritiku i preispitivanje kad ova operacija završi'

"Da budem jasan: Svaki Amerikanac koji se želi vratiti kući, izvući ćemo ga. Ne mogu reći da će to biti bez rizika i bez gubitaka, ali obećajem da ću mobilizirati sve dostupne resurse i zahvaljujem svim hrabrim ženama i muškarcima u američkoj vojsci koji izvode ovu misiju", rekao je i dodao: 'Bit će dovoljno vremena za kritiku i preispitivanje kad ova operacija završi, no sad sam fokusiran na to da se ovaj posao napravi do kraja'.

'Imamo obvezu spasiti sve koji su nam pomagali sve ove godine '

Na pitanje hoće li pomoći i drugim državljanima osim američkima, Biden je rekao: 'Imamo obvezu spasiti sve koji su nam pomagali sve ove godine. Moramo vas izvući. Ne samo Amerikance, iako su nam oni najvažniji, ali svima ćemo pomoći.'

Šef NATO-a: SAD želi do 31. kolovoza zaključiti evakuaciju iz Kabula

Sjedinjene Države žele okončati operaciju evakuacije iz zračne luke u Kabule 31. kolovoza, rekao je u petak glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg.

"SAD je objavio da je krajnji rok (evakuacije) 31. kolovoza, no nekoliko saveznika ukazalo na potrebu da se taj rok potencijalno produži kako bi više ljudi izašlo", rekao je Stoltenberg nakon izvanredne videokonferencije ministara vanjskih poslova članica NATO-a.

Ocjenjuje se da se operacija u kabulskoj zračnoj luci mogla ne bi mogla održati bez SAD-a koji tamo ima 5200 vojnika koji štite one koji bježe iz Afganistana nakon što su talibani preuzeli vlast.

Stoltenberg je stanje van zračne luke opisao kao "vrlo opasno i teško". Tisuće stranih državljana i Afganistanaca ugroženih talibanskom vlašću očajnički pokušava ući u zračnu luku.

Čelnik saveza je rekao da su mnoge od 30 članica poslale zrakoplove za evakuaciju ugroženih ali da je zbog kaosa van zračne luke u njima ostalo mjesta.